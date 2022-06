Fernando Niembro generó repudio en redes sociales por una lamentable frase al aire

Los hinchas del fútbol argentino suelen criticar a Fernando Niembro en redes sociales cuando les toca como comentarista de sus equipos en las transmisiones televisivas. Generalmente, lo convierten en tendencia.

Hoy, esa costumbre escaló más de la cuenta por una frase que pasó los límites y causó malestar en la gran mayoría de los que la escucharon.

Mientras hacía un descargo en contra del uso de la tecnología en el fútbol argentino, el experimentado periodista realizó una lamentable comparación.

«Muchachos del VAR, no se enamoren por favor, hagan jugar el partido rápido, termínenla allá en Ezeiza. No sé si se aburren y quieren pariticipar. Soy defensor del VAR a muerte yo, el problema es creer que es una chica de 17 años«, expresó durante el partido entre San Lorenzo y Arsenal que transmitió ESPN Premium.

Escuchen lo que dijo Niembro al aire en #SanLorenzo vs #Arsenal. Preocupa mucho lo que dijo en la ultima parte..

No contento con eso, Niembro no advirtió lo desafortunado de sus dichos y los sostuvo ante la consulta del diario Olé. «No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer», afirmó ante la consulta del medio deportivo.

En su defensa, el comentarista asegura que una persona de «17 años no es menor de edad», lo que es falso ya que la mayoría de edad en Argentina es a partir de los 18 años.

La frase no pasó desapercibida y generó cientos de mensajes en repudio en las redes sociales que lo pusieron como tendencia, entre los temas con más menciones en Twitter.

Niembro volvió a comentar partidos de fútbol en Argentina en mayo del 2021 después de 6 años alejado de los medios.

El periodista se despegó de la actividad cuando se dedicó a la campaña política para ser diputado en 2015. Se bajó de su candidatura después de que lo denunciaron por la contratación irregular de empresas a su nombre.

Las menciones en redes sociales

"No se enamoren del VAR, no es una chica de 17 años", tiró Niembro recién. Un poquito raro el ejemplo, ¿no? — Luciano García (@garcialuciano27) June 14, 2022

Niembro confesando al aire que le gustan las nenas de 17 años, al borde del estupro. https://t.co/IqFqLDGYFA — Natalia Volosin (@nataliavolosin) June 14, 2022

"El problema es creer que es una chica de 17 años" dice FERNANDO NIEMBRO EN PLENO AIRE TELEVISIVO. Quién deba actuar sobre esto que lo haga y ya.

Repudio, asco, hartazgo… https://t.co/0a2tu0fe9y — Ivi Rodríguez ⚽️💚 #IviRod (@IviRod_) June 14, 2022

"No se enamoren del VAR, muchachos, por favor. Hagan jugar el partido rápido. Soy un defensor del VAR. Es necesario en el fútbol argentino. El problema es creer que es una chica de 17 años".

Esta barbaridad dijo Fernando Niembro al aire. https://t.co/0wLjD9tC6N — Gabriela Pepe (@gabyspepe) June 14, 2022

Ya que Niembro no se jubiló cuando saltó el curro con el PRO podría aprovechar y hacerlo ahora, ¿no? Igual no hace falta que se vaya de la tele. Siempre va a tener una silla libre en Polémica en el Bar pic.twitter.com/Zpvts4rgCp — Nano Levoratto (@nanolevoratto) June 14, 2022

Disney tiene que sancionar duramente a Niembro por esto que dijo al aire. No puede dejarlo pasar. https://t.co/pawLGIC9f5 — Agustín Espada (@AgustinEspada) June 14, 2022