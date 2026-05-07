Fuerte rumor en la Fórmula 1: el piloto que quiere Red Bull si se va Max Vertstappen

Max Verstappen está en duda para la próxima temporada de la Fórmula 1.

A pesar de la mejora en el Gran Premio de Miami, la continuidad de Max Verstappen en la Fórmula 1 en 2027 no es segura y Red Bull ya analiza alternativas.

Aunque tiene contrato para la próxima temporada, el cuatro veces campeón del mundo ya dio a entender en más de una ocasión que podría cambiar de planes.

En Red Bull, saben que el neerlandés podría irse a otra escudería, tomarse un año sabático o incluso dejar la Fórmula 1.

Si Verstappen se va, el equipo ya tiene un nombre para reemplazarlo de acuerdo a un informe del sitio especializado Motorsport.

Se trata del australiano Oscar Piastri, actualmente en McLaren. El piloto de 25 años peleó el campeonato hasta el final el año pasado pero terminó tercero detrás de su compañero Lando Norris y el propio Vertsappen.

Ya sin Helmut Marko a cargo, Red Bull aplicaría un cambio de estrategia al apostar por un piloto de otra escudería en vez de a uno de su academia como lo es el propio Isack Hadjar al que todavía no lo ven para ser el N°1.