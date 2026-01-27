Santiago Ascacibar es el segundo refuerzo de Boca: firmará por cuatro años

Boca se movió rápido y ya confirmó su segundo refuerzo en este mercado de pases. Luego de una flojísima primera parte, donde se cayó la llegada de Marino Hinestroza, el Xeneize aceleró y cerró a Santiago Ascacibar. Será la segunda incorporación de este verano tras el arribo de Ángel Romero.

El deseo por contar con el jugador venía hace un tiempo, pero se agilizó en las últimas horas cuando se conoció la grave lesión de Rodrigo Battaglia, que será operado de su tendón de Aquiles y estará fuera de las canchas aproximadamente por seis meses.

Este martes por la mañana, el jugador arribó a la clínica para realizarse la revisión médica. Luego de los exámenes, el futbolista firmará un contrato por cuatro años. Ascacibar llega a Boca luego de que el Xeneize desembolsara alrededor de 5 millones de dólares por su pase (la suma todavía no es oficial), una cifra menor a lo pensado. En la negociación también entra el préstamo por 1 año de Brian Aguirre, con opción de compra del 50% por 2 millones.

El mediocampista de 28 años no se sumaría esta tarde al plantel por los diferentes compromisos administrativos. Se espera que la presentación oficial se realice este jueves, ya que el miércoles Boca enfrentará justamente a Estudiantes. Desde ese día, ya estará disponible para Claudio Úbeda y podría debutar el próximo domingo por la 3° fecha frente a Newells.

La llegada de Ascacibar le suma al plantel de Úbeda un volante ofensivo, con llegada al área y con una gran capacidad de recuperación. En la mitad de la cancha, el DT de Boca podrá armar un mediocampo de lujo con Leandro Paredes y Ander Herrera.

¿El Xeneize va en busca de un centrodelantero?

Boca no para y ya piensa en más refuerzos para esta temporada 2026. El Xeneize buscará a un centrodelantero, un puesto con muchas bajas por lesión en las últimas semanas. El nombre que sorprendió fue el de Rodrigo Castillo. El atacante de Lanús interesaría y en las próximas horas habría una oferta.

Desde el Granate, trascendió que el futbolista de 26 años solo saldrá por una venta, que rondaría alrededor de los 10 millones de dólares. Otras opciones que suenan para reforzar el ataque de Boca son el Chimy Ávila (Betis) y Matías Arezo (Peñarol).