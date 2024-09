Gabriel Arias, el neuquino que atajará contra Argentina y causó revuelo en Racing

¿Se vienen las disculpas? Las declaraciones de Arias no cayeron vien en el resto del grupo y el arquero pedirá una reunión a la vuelta de las Eliminatorias. (Archivo)

Gabriel Arias habló en caliente después de la caída de Racing ante Atlético Tucumán y armó un gran revuelo en la Academia, con reuniones ásperas y la respuesta de otro referente del plantel como Roger Martínez. El arquero de Neuquén, que esta noche será titular en Chile, ante Argentina, por las Eliminatorias, tiene pensado reunirse con el plantel de la Academia cuando vuela de la doble fecha del certamen continental.

Racing tiene sus fichas puestas en la Copa Sudamericana, donde asoma como uno de los favoritos, pero a nivel local está en deuda. Empató 0-0 el clásico con Independiente después de jugar casi todo el partido con un hombre más y después cayó ante el Decano. Después del juego, Arias habló, criticó el rendimiento del equipo, nombró a tres y se armó.

Arias será titular esta noche ante Argentina. (Archivo)

Arias, en caliente: “No estuvieron finos”

“Tuvimos varias situaciones. Tenemos grandes jugadores como Juanfer (Quintero), Roger (Martínez) o Johan (Carbonero) que no estuvieron finos. Cuando ellos lo están, todo es más fácil para nosotros. Es difícil de explicar. Creo que tuvimos muchas situaciones, pero no entró. Después, hubo momentos en donde había un jugador de Racing, había dos de Atlético Tucumán. Fueron más intensos. Corrieron mucho más que nosotros. Ahí está la gran diferencia”, fueron las declaraciones del neuquino, que causaron enojo en Roger Martínez, quien no tardó en responder.

Roger respondió: “El grupo es mucho más que uno”

“Confío en cada uno de mis compañeros que siempre dejan todo por esta camiseta y por este equipo. El grupo es mucho más que cada uno! Vamos Racing!!!”, respondió Roger Martínez, que sin nombrarlo, hizo referencia a la dura crítica de Arias. El sugestivo posteo del punta colombiano dejó en claro que hay cosas por aclarar.

Qué tiene pensado hacer Arias

Gabriel Arias jugará dos partidos con su selección: hoy ante Argentina en el Monumental y el martes 10, ante Bolivia, en Santiago de Chile. A la vuelta, el arquero y capitán de Racing tiene pensado llamar a una reunión para limar asperezas y pedir disculpas. En el medio hubo una reunión entre Víctor Blanco y el director técnico Gustavo Costas. Por ahora, el entrenador resiste, pero los rumores de salida se multiplican y además asoma una probable vuelta de Eduardo Coudet, quien está libre desde su salir de Inter de Porto Alegre.