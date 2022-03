Gago empezó a jugar el clásico después de la goleada de Racing en Tucumán

Fernando Gago quedó muy conforme con el rendimiento que tuvo el equipo de Racing en la goleada frente a Atlético Tucumán, en la previa al clásico con Independiente. Gentileza.

Fernando Gago, entrenador de Racing, habló en conferencia de prensa después de la goleada ante Atlético Tucumán por 4 a 0 y comenzó a palpitar el clásico frente a Independiente, que se jugará el sábado por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional, destacando que “son partidos distintos”..

Ante la consulta en relación con qué equipo llega como favorito, si Racing o Independiente, Gago expresó que “los clásicos son partidos distintos, partidos a parte, son partidos donde las emociones y los sentimientos juegan mucho. Lo que se genera durante la semana. Pero no tenemos que perder el eje nuestro, que es tratar de seguir creciendo como equipo”.

“Estos chicos lo están demostrando constantemente en el día a día y eso es lo que más me queda del crecimiento que estamos teniendo”, agregó el entrenador de la Academia, equipo que es el único invicto de la Copa de la Liga y se convirtió en uno de los candidatos al título.

Racing suma 12 puntos en seis fechas y está tercero en la zona A, por detrás de River y Unión. La Academia viene de menor a mayor y a Gago le consultaron si son candidatos en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

“No me gusta poner el título de candidato, sí, estamos para competir. Esa es la idea que tenemos, es lo que queremos, es competir cada partido. Si nosotros seguimos compitiendo en cada apartido vamos a tener oportunidad de estar peleando adelante”, aseguró.

“Creo en tener un equipo protagonista, que tenga muchas situaciones de gol…Hay partidos que entran, partidos que no, partidos que generás menos y convertís más. Hoy no me quedo solamente con los goles, sino por la forma que se jugó, intentó jugar, entendiendo el partido, es lo que más me gustó del partido con Atlético Tucumán”, manifestó.

Eugenio Mena, Matías Rojas y Javier Correa son tres futbolistas que se están recuperando de sendas lesiones musculares, y podrían volver contra Independiente el sábado que viene, especialmente el defensor y el mediocampista.

“Veremos esta semana cómo responden, cómo están, y al final de la semana veremos si están en consideración para estar a disposición”, comentó Gago, quien no realizará cambios frente a Independiente

La Academia es el único equipo que se encuentra invicto en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, jugando en un muy buen nivel. Gentileza.

El que tiene claro que no podrá estar ante Independiente es Edwin Cardona, quien se desgarró en el último partido ante Talleres de Córdoba y no estará a disposición de Gago para el clásico de Avellaneda.