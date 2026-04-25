En medio del interés de Boca, Paulo Dybala volvió a jugar en Roma tras tres meses

Paulo volvió a las canchas y fue con un gran triunfo ante Bologna. (@paulodybala)

El mercado de pases abrirá oficialmente el 9 de julio, pero algunas novelas empiezan antes. Una de ellas tiene como protagonista a Paulo Dybala y su posible llegada a Boca. El Xeneize ya tendría todo encaminado para incorporar a la «Joya», que arribaría en condición de libre tras finalizar su contrato con Roma el 30 de junio.

Mientras tanto, el talentoso cordobés volvió a las canchas este sábado tras tres meses de inactividad. Con el marcador 2-0 a favor ante Bologna, Dybala ingresó a los 32 minutos del segundo tiempo en lugar del neerlandés Donyell Malen y colaboró para sostener el resultado en condición de visitante.

El triunfo fue clave para el conjunto de la capital italiana, que escaló al quinto puesto de la Serie A y se metió en zona de Europa League, a la espera de otros resultados. Los goles los marcaron Malen y Neil El Aynaoui.

El último partido que había disputado Dybala fue hace exactamente tres meses: fue titular ante Milan, en el empate 1-1 del 25 de enero. Luego, una lesión en la rodilla lo marginó de las canchas durante varias semanas.

Si bien intentó regresar semanas después, la molestia persistió y finalmente, a comienzos de marzo, fue operado de la rodilla izquierda por una rotura completa del menisco externo.

Cincuenta días después de la intervención, Dybala volvió a sumar minutos en un contexto positivo para su equipo. A la Roma le quedan cuatro partidos en la temporada y todo indica que podrían ser los últimos del argentino en el club.

En paralelo, su futuro genera expectativa: aunque es difícil que sea convocado por Lionel Scaloni en el corto plazo, su nombre podría aparecer en una prelista, mientras que Boca asoma como el principal candidato para quedarse con su ficha.