Javier Milei volvió a atacar a los periodistas denunciados por filmar dentro de la Casa Rosada: «Basuras»

El presidente Javier Milei volvió a confrontar con los periodistas denunciados por filmar en los pasillos de la Casa Rosada, Luciana Gauna e Ignacio Salerno, y remarcó que se trató de un «delito grave» respaldado por las autoridades de su medio de comunicación.

El descargo fue difundido en redes sociales y tuvo como destinatarios a periodistas y autoridades del canal Todo Noticias. «Basuras inmundas», escribió el Presidente al inicio de su mensaje, en el que también calificó como «delincuentes» a los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salero, junto a autoridades del canal.

Milei redobló las críticas a la prensa y habló de un delito grave

En la misma publicación, el mandatario afirmó: «Han cometido un delito grave y deberían pagar por ello. El comportamiento de los involucrados luego de lo ocurrido muestra la malicia de los periodistas y la complicidad de las autoridades».

El planteo se dio en un escenario de conflicto entre el Poder Ejecutivo y periodistas del medio que cubren la gestión. Tras la denuncia, el Gobierno dispuso el cierre de la sala de periodistas de Casa Rosada y limitó el acceso de acreditados.

Milei restringió acreditaciones de periodistas en la Casa Rosada.

La medida fue cuestionada por organizaciones vinculadas a la libertad de expresión, que advirtieron sobre el impacto en la circulación de información pública y el control de los actos de gobierno.

En ese sentido, el Gobierno presentó una denuncia penal contra Geuna e Salerno por la difusión de un informe grabado en Casa Rosada. La causa quedó en el juzgado de Ariel Lijo en Comodoro Py, bajo cargos vinculados a la presunta divulgación de secretos políticos y militares.

Según la presentación de la Casa Militar, el material periodístico habría afectado la seguridad de las instalaciones y expuesto información considerada estratégica, lo que derivó en medidas administrativas y la suspensión de las acreditaciones vigentes hasta que se esclarezcan los hechos.

Marcela Pagano denunció a Javier Milei por cerrar el acceso a periodistas

En este escenario, la diputada nacional Marcela Pagano denunció al presidente por impedir el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Fue el último jueves cuando el mandatario recibió al influyente empresario, Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies.

La presentación judicial incluyó los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y alcanza a otros integrantes del Gobierno.

La exintegrante de La Libertad Avanza formalizó la denuncia en la Justicia y pidió investigar al jefe de Estado por la decisión de restringir el acceso a la prensa. La presentación también incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari; y al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez.