Gallardo está en la mira de dos clubes de Europa

Marcelo Gallardo está muy cerca de terminar su contrato con River y hay dos clubes de Europa que lo tienen en la mira para sumarlo como entrenador. Gentileza.

De un momento a otro, el mundo River dejó de pensar en el superclásico con Boca y focalizó su atención a un par de noticias que explotaron desde Europa, porque Marcelo Gallardo aparece en la órbita de dos clubes de las grandes ligas del Viejo Continente y encendió las alarmas en Núñez.

Gallardo, quien lleva más de ocho años en el banco del Monumental y se erige como el entrenador más ganador de la historia del club, es una de las opciones que comienzan a barajar los dirigentes del Sevilla de España.

Los Blanquirrojos, que tienen entre sus filas a Gonzalo Montiel y Erik Lamela, vienen de ser goleados por Manchester City, por 4 a 0. en la Champions League, no logran poder afirmarse en La Liga, está 17 de 20 equipos, y la continuidad de su técnico Julen Lopetegui pende de un hilo cada vez más delgado.

Otro de los equipos que fijó sus ojos en Gallardo es Brighton de Inglaterra, revelación en estas primeras jornadas de la Premier League. El equipo de Alexis Mac Allister termina de perder a su entrenador Graham Potter, quien fue contratado por Chelsea ante la destitución de Thomas Tuchel, y es por eso que está en la búsqueda de un nuevo líder para su plantel.

Al margen de este rumor, la posibiliad de que el entrenador de River se haga cargo de Las Gaviotas se vincula únicamente con el pedido de los periodistas e hinchas británicos. Nadie le deslizó una oferta al Muñeco, quien tiene la cabeza en el superclásico del domingo en la Bombonera.

Después de que se pusiera en duda su futuro luego de la finalización del mandato de Rodolfo D´Onofrio a fines de 2021, el Muñeco convocó a una conferencia de prensa y dio la noticia que todo el Mundo River esperaba, señalando que “elijo seguir estando”. Después de esa frase en la que confirmó su continuidad se reunió con Jorge Brito y selló un nuevo vínculo con el Millonario hasta diciembre de 2022.

En poco más de cuatro meses el contrato del entrenador más ganador de la historia del conjunto de Núñez llega a su fin. ¿Por qué renovó solo por un año? Explicó la razón, asegurado que “me parece que involucrarme en un proceso largo, después de haber pasado cierta etapa, no era lo que me iba a hacer bien a mí, sino estímulos cortos. Ver cómo lo voy llevando. Hay registros que te van marcando. Prefiero el estímulo corto antes que volcarme a un proceso largo, que me tengo que preparar de una manera que no estaba preparado”.