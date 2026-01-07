Gallardo y el plantel de River recibieron a las filiales de Neuquén en San Martín de los Andes

Marcelo Gallardo recibió a las filiales de River de Neuquén. (Foto: Filial 7 de Octubre Neuquén)

Después de cuatro días intensos de entrenamientos en San Martín de los Andes, el plantel de River tuvo día libre y recibió a distintas filiales de la provincia de Neuquén.

Los jugadores tuvieron un asado de almuerzo y por la tarde harán rafting, una actividad que ya realizaron en visitas anteriores a la cordillera.

En el medio, se tomaron el tiempo de recibir a las filiales de Neuquén capital, Añelo, Villa La Angostura y San Martín de los Andes que también participaron del recibimiento en la madrugada del sábado.

En las instalaciones del Chapelco Golf & Resort donde realiza la pretemporada, también participaron de la reunión el presidente de River, Stefano Di Carlo y el Secretario General, Agustín Forchieri.

Desde la filial de Neuquén capital, llamada 7 de Octubre, le obsequiaron a Gallardo un portaretrato con imágenes de su papá Máximo que falleció en el 2024. Como coordinador de capacitación, visitó varias veces la zona.

El plantel de River se quedará en San Martín de los Andes hasta el próximo sábado. Desde ahí viajará a Uruguay para hacer la última parte de la pretemporada donde jugará dos amistosos, con Millonarios de Colombia y Peñarol.