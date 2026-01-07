River desea sumar a Andino y espera la respuesta del futbolista

River continúa al acecho en este mercado de pases. Luego de sumar a Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, el Millonario sigue armando el plantel para la temporada 2026, donde no disputará la Copa Libertadores luego de 11 años.

El nombre que resuena en el mundo riverplatense es el de Santino Andino. El futbolista de Godoy Cruz desea continuar su carrera en otro equipo y en el club de Núñez están interesados en sumarlo. En las últimas horas, se conoció que la dirigencia mendocina rechazó una oferta formal del Panathinaikos por creerla insuficiente, aunque no se revelaron números.

El panorama del futbolista cambió hace algunos días, cuando pasó a trabajar con una agencia de representación internacional. Los nuevos representantes del jugador fueron quienes acercaron esta propuesta que fue desestimada por el club.

Además, aseguran que llegará una oferta del Flamengo en los próximos días. Ante esta situación, desde River están a la expectativa. Según asegura la dirigencia, el Millonario ya tendría un acuerdo con Godoy Cruz para comprar la totalidad del pase por 4 millones de dólares.

Pero la dificultad es que el futbolista desea emigrar a Europa. Por eso, Marcelo Gallardo espera una respuesta pronta de Andino, para definir si contar o no con el jugador para 2026. Si el pase no se termina concretando, River tiene otras alternativas en carpeta, con Benjamín Domínguez como principal apuntado.

A la expectativa de Romaña

Mientras River realiza la pretemporada en San Martín de los Andes, la novela de Jhohan Romaña no llega a su fin. El Millonario volvió a insistir por el central y acercó una nueva oferta cercana a los 2 millones y medio de dólares por el 50% del pase y recibió una nueva negativa.

El colombiano ya le manifestó a la dirigencia del Ciclón su deseo de jugar en el club de Núñez y se ausentó a los entrenamientos del martes. Ante la indecisión y las altas pretensiones de San Lorenzo, River le dio 48 horas para una respuesta. Si no se concreta, Gallardo pasará la página y buscará en otros rumbos. Quienes suenan son el colombiano Walter Ditta y el chileno Daniel González.