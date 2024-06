Giovanoni, refuerzo de Cipolletti: su paso por Sansinena, la relación con Cavani y cuándo debutaría

Cipolletti no dejó pasar la oportunidad y aseguró al delantero uruguayo Darío Giovanoni, proveniente de Sansinena. Ante la baja del equipo de General Cerri, fue Gustavo Noto el que se contactó con el atacante de 23 años que le hizo los dos goles al Albinegro en el único triunfo de los bonaerenses en el torneo.

Giovanoni recién podrá debutar en Cipo después de la fecha 15, en tres semanas, cuando se abra el mercado de pases. De todas formas, ya entrena con el plantel.

“En Sansinena fue muy complicado el día a día y ver cómo se iban mis compañeros. Me pagaron solo un mes de los tres que estuve. Había acordado que me paguen la comida y nunca lo hicieron”, reveló el delantero.

“Ahora ya cambié el chip y me puse a disposición de las obligaciones de Cipolletti. Es un club grande y tiene otras exigencias. Creo que lo vamos a sacar adelante porque el grupo está muy metido y entrenando a morir”, destacó.

Oriundo de Salto, el uruguayo tiene una historia que lo une con su coterráneo Edinson Cavani. “Tenemos el mismo representante, que es su hermano Walter Guglielmone y el profe que me entrena cuando estoy allá también lo entrena a él. Pude conocerlo y hablar con él, es muy humilde. Se me infla el pecho cuando me preguntan por él al ser del mismo lugar”, comentó.

Escuchá a Darío Giovanoni en «Subite al Podio» de RN Radio

