Guillermo Doglioli le puso fin a su ciclo en Independiente de Neuquén

Después de un exitoso ciclo que duró cuatro años, Guillermo Doglioli renunció como director técnico de Independiente de Neuquén.

«Estoy triste pero era una decisión necesaria. En tantos años uno se va cansando mentalmente por la familia, el trabajo y el tiempo invertido en el club. Venía pensándolo hace tiempo, sentía que era el momento de parar», señaló el entrenador sobre los motivos de su salida.

Doglioli asumió en el Rojo en agosto de 2019, luego del golpe que significó el descenso en el Federal A. Por el sistema de tabla general, el equipo también estaba muy comprometido con el descenso en Lifune, algo que ocurrió semanas después.

En ese contexto adverso, el DT consiguió levantar el ánimo del plantel y obtuvo resultados rápido con el título en la Copa Neuquén en diciembre de 2019.

En 2021, Independiente llegó a la final por el ascenso en el Torneo Regional Amateur. Luego de una gran campaña perdió la final con Bolívar y quedó en la puerta de volver al Federal A.

En 2022 volvió a la primera de Lifune y este año fue nuevamente el mejor equipo zonal en el Regional donde cayó en la final patagónica ante Germinal de Rawson, que luego ascendió.

Doglioli: «Me gustaría vivir y trabajar solo de esto»

El entrenador agradeció la chance a Independiente, dejó las puertas abiertas para volver más adelante y reconoció que le gustaría dedicarse exclusivamente a ser técnico de fútbol, algo que por una cuestión económica no pudo hacer en Independiente y que es difícil de lograr en la región.

«Apostaron a una persona que no tenía experiencia y me voy con una experiencia bárbara, con mucho aprendizaje, en los torneos ganados y en los perdidos. Me voy hecho un técnico. El día de mañana me gustaría trabajar solo de esto pero como es el fútbol de la región tenemos que trabajar aparte y nos queda poco tiempo», expresó Doglioli.

«Me voy contento por haber sido parte de una institución tan grande y por haber ayudado a que esté de nuevo en los primeros planos junto al cuerpo técnico. No es algo lindo pero hay que darse cuenta cuando uno no está al 100% y tiene que dar un paso al costado para no afectar al grupo», continuó.

Sobre el balance de su ciclo, concluyó: «El primer recuerdo que se me viene es la final con Bolívar. Fue el primer Regional que dirigí. Perdimos 20 partidos en 108 jugados, no solo es trabajo mío sino de todos los que estuvieron en el cuerpo técnico