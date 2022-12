Homenajearon a Julián Álvarez en Calchín: un estadio tendrá su nombre y paseó en autobomba

El domingo pasado, Argentina se consagró campeón mundial en Qatar y los jugadores ya volvieron con sus familias. Muchos de ellos con homenajes en sus ciudades natales. Julián Álvarez, delantero de la Selección, fue reconocido en la ciudad cordobesa de Calchín.

A «La araña», en su regreso lo esperaron cientos de vecinos. Recibió una llave de la localidad, lo pasearon en autobomba y el Club Atlético Calchín bautizó su estadio con su nombre.

Además, el atacante dio un emotivo discurso en el cuál destacó el apoyo de todos los hinchas, de Calchín y de todo el país, e incitó a los más chicos a seguir sus sueños y sus metas, que a base de sacrificio es la manera más satisfactoria de cumplirlas.

«Muchas gracias a todos. Agradecido de por vida por el cariño y apoyo, a la gente de Calchín y a la gente de cada rincón del país. Cada día nos sentimos todos más orgullosos de ser argentinos. Es una emoción muy grande. Haber cumplido un sueño es muy difícil describirlo en palabras. Se siente lo que nos tocó vivir»

«Gracias de corazón por estos momentos. Siempre soñé con ganar estas cosas. Era uno de mis sueños más grandes. Siempre supe o nunca imaginé no cumplir mis sueños», agradeció Julián, ahora más relajado y suelto con el público. El ex River expresó que se sintieron locales en todo momento y eso les dio un plus.

Álvarez recorrió las calles de Calchín en un autobomba y estuvo en las instalaciones del Club Atlético Calchín, quien le cambiará el nombre al estadio por el del 9 argentino en homenaje por su ardua tarea en el Mundial Qatar 2022.

«Siempre hay cosas para seguir soñando, es uno de los propósitos de la vida. Decirle a los más chicos y adolescentes que sigan soñando, creyendo, que si trabajan y se sacrifican y todos los días hacen las cosas bien y, sobre todo, si son buenas personas, cada día están más cerca de lograr sus objetivos y sus sueños», finalizó el jugador del Manchester City.

_ Fuente: Noticias Argentinas