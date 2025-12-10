Icardi se enojó con los periodistas turcos: «Disfruten que luego me van a extrañar»

En los últimos días, salieron distintas versiones que hablaban de un posible alejamiento de Mauro Icardi del Galatasay de Turquía pero el jugador lo desmintió en sus redes sociales.

El delantero apuntó contra «algunos ‘periodistas’ turcos» que publicaron un supuesto disgusto del club. En esa versión, también informaron que no estaría en los planes para la próxima temporada.

El jugador aseguró que nadie del club se comunicó con él ni con su representante y se preguntó: «¿Quieren vender una noticia que NO es noticia porque mi contrato termina en Junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?»

«Se pueden quedar tranquilos que cuando termine mi contrato me iré con la cabeza bien alta, y en el hipotético caso que me vaya antes es solamente y 100% decision mía, de nadie más», aclaró.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase bien a su estilo. «Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar«, escribió.

El delantero se recuperó recientemente de la rotura del menisco y el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Desde que volvió fue varias veces suplente y algunas otras titular. Igual logró convertir 7 goles en 14 fechas.

El mensaje completo de Icardi en redes sociales