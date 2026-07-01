Independiente de Neuquén perdió con Regatas en San Nicolás por la Liga Federal

Regatas de San Nicolás le ganó el primer juego a Independiente de Neuquén. (Foto: Prensa Regatas)

Independiente de Neuquén no pudo contra Regatas de San Nicolás y perdió como visitante en el arranque de una nueva serie de playoffs de la Liga Federal de básquet.

El Rojo cayó por 81 a 68 en el inicio de la serie Interconferencias de la Región Sur y ahora buscará remontarlo con dos triunfos como local.

Regatas todavía no perdió en postemporada y lleva siete triunfos consecutivos en el torneo. En este caso, tuvo un arranque letal con un parcial de 11-0 que rápidamente lo puso 15-3 arriba en el marcador.

El Rojo pudo descontar pero en el segundo cuarto el local mantuvo la eficacia y, con varios triples, llegó a sacar 24 (44-20) en la máxima distancia del encuentro.

Más allá de un parcial favorable de 11-0 en el tercer cuarto, Independiendiente no pudo achicar lo suficiente para generar dudas en su rival que lo ganó sin fisuras.

Benjamín Levato con 26 puntos fue la figura del partido. En el Rojo se destacaron Joaquín Marcón (19) y Julián Fedele (17). Fue clave la mayor precisión en tiros de campo de Regatas (46% contra 38% y 40% vs 21% en triples)

El equipo de Andrés García volverá a jugar el domingo a las 20:30 y si gana definirá la serie en el tercer juego, nuevamente en La Caldera, el lunes.