La Justicia pidió información por presuntas propiedades sin declarar del titular del ARCA en Estados Unidos

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi libró una serie de exhortos a Estados Unidos con el objetivo de determinar si el actual titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, es el verdadero propietario de tres inmuebles en Estados Unidos, valuados en más de dos millones de dólares.

La medida judicial responde a un requerimiento de Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El fiscal propuso incorporar múltiples pruebas para profundizar la pesquisa contra el funcionario y advirtió que ya existen evidencias suficientes para citarlo a indagatoria por el delito de omisión maliciosa, al no haber incluido estos bienes en sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y el fisco entre 2012 y 2015, y nuevamente en 2023.

Frente a las acusaciones, Vázquez dejó trascender en el interior del Gobierno que no es el dueño de dichas propiedades y se las atribuyó a un tercero, a quien no solo no identificó, sino que tampoco aportó datos formales en los tribunales de Comodoro Py.

Según fuentes judiciales citadas por el diario La Nación, el avance de la causa dependerá ahora de los tiempos de respuesta de las autoridades estadounidenses, un proceso diplomático y legal que puede demorar desde unos pocos meses hasta más de dos años.

Sociedades en Panamá y las evidencias de la PIA contra el titular del ARCA

De acuerdo con la reconstrucción de la PIA, los departamentos en Miami fueron adquiridos entre 2013 y 2015 mediante dos sociedades panameñas: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.

En 2016, ambas firmas quedaron bajo el control de Galanthus Capital Limited, una compañía radicada en las Islas Vírgenes Británicas, en cuyos registros Vázquez figura como beneficiario final. Además, desde 2021, las hijas mellizas del funcionario se desempeñan como secretaria y tesorera de las empresas constituidas en Panamá.

Para sostener que el titular de ARCA opera como el dueño en las sombras de los inmuebles, el fiscal Rodríguez documentó una serie de indicios clave:

Pago de impuestos: Vázquez y su exmujer, Silvia Ivone Rodríguez (quien también es funcionaria de ARCA), pagaron de su bolsillo unos US$136.000 correspondientes a los i mpuestos municipales de Florida entre 2014 y 2018 . Como resultado, recibieron cheques de reembolso emitidos a su nombre.

Vázquez y su exmujer, pagaron de su bolsillo unos correspondientes a los i . Como resultado, recibieron cheques de reembolso emitidos a su nombre. Uso habitacional familiar: Desde el año 2022, las hijas del funcionario residen en la unidad ubicada en Sunny Isles , que está registrada a nombre de Pompeya Group Corp.

Desde el año 2022, , que está registrada a nombre de Pompeya Group Corp. Domicilios cruzados: la dirección personal de Vázquez en Puerto Madero es la que figura como sede oficial de la firma Alcorta Corp. en los registros del estado de Florida.

Desproporción patrimonial y operaciones locales bajo la lupa

El dictamen de la fiscalía subraya además una severa inconsistencia en los números del titular impositivo. Según remarcó Rodríguez, justo antes de que se concretaran las compras de los inmuebles en la avenida Brickell (operaciones que rondaron los US$1.100.000), Vázquez había declarado disponer de apenas US$40.000 líquidos.

A raíz de estos hallazgos, la PIA extendió la investigación para abarcar maniobras de lavado de activos y evasión, incorporando al expediente a la firma Consultora San Andrés SA. Vázquez controla el 51% de esta sociedad junto a su hermana.

Para los investigadores, podría tratarse de una «sociedad pantalla», ya que no registra empleados, llegó a tener una flota de cuatro vehículos simultáneamente y habría sido la estructura que le prestó dinero al propio funcionario para comprar su departamento en Buenos Aires.

El foco también está puesto en la adquisición de un triplex de 318 metros cuadrados en el complejo Los Molinos Building (Faena Properties), en Puerto Madero. Efectuada en 2018, Vázquez escrituró la propiedad por un valor cercano a los US$226.000. La PIA considera esta cifra como un claro indicio de subvaluación, dado que unidades comparables en ese edificio se ofrecían por más del doble de ese monto.

Para cerrar el esquema de pruebas, el juez Martínez de Giorgi solicitó vía exhorto los extractos bancarios de Vázquez y de su círculo íntimo en entidades como Bank of America, PNC y Wells Fargo, buscando confirmar también si las sociedades panameñas operan cuentas en esas instituciones.

A su vez, requirió a las autoridades estadounidenses los movimientos migratorios de todo el grupo familiar. A nivel local, la Justicia ya pidió información patrimonial y societaria al Colegio de Escribanos, al Banco Central (BCRA) y a la propia ARCA.