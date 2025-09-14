La selección de Neuquén avanzó a los cuartos de final de la Copa País

La selección de Neuquén clasificó a los cuartos de final de la Copa País. (Foto: Matías Subat)

La selección de Neuquén derrotó 1 a 0 al combinado de la Liga del Valle de Chubut y pasó a cuartos de final de la Copa País, el nuevo torneo que impulsó AFA.

En la cancha de Atlético Neuquén, el seleccionado de Lifune se impuso con un gol de Braian González a los 22 minutos. El delantero de Alianza de Cutral Co ganó de cabeza tras un centro de Maximiliano Morales y aprovechó una floja respuesta del arquero visitante.

El local aguantó en el complemento y el visitante estuvo cerca del empate en varias ocasiones pero falló en la definición.

Neuquén logró la clasificación a cuartos de final donde enfrentará a la selección de Tandil que ganó la región Buenos Aires – Pampeana Sur.

La ida será en provincia de Buenos Aires y la vuelta en Neuquén. Las fechas tentativas para los duelos de cuartos son el 24 de septiembre y el 1 de octubre.

Las mejores fotos del triunfo de Neuquén