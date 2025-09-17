La sorpresiva formación del River de Marcelo Gallardo contra Palmeiras por la Copa Libertadores

Esta noche, River tendrá el partido más importante en lo que va del año. Desde las 21.30 recibirá a Palmeiras en el Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Luego del triunfo ante Estudiantes como visitante, Marcelo Gallardo analiza repetir el mismo esquema para asegurar un buen resultado como local.

Con una sorpresiva línea de tres defensores, cinco mediocampistas y dos delanteros, el Millonario dejó una gran imagen en La Plata y esta versión ilusiona de cara al cruce con el elenco brasileño. Para el duelo ante el Verdao, Gallardo buscará repetir a la mayoría de los protagonistas de este último cruce.

En el arco continuará Franco Armani, pero en la defensa aparece la primera duda. Entre los tres zagueros, Lautaro Rivero y Juan Carlos Portillo tienen un lugar asegurado, mientras que Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz se disputan el puesto por la derecha.

Por las bandas, Gonzalo Montiel regresará en lugar de Fabricio Bustos y Marcos Acuña mantendrá su puesto en la izquierda.

Mientras que en el mediocampo tienen su lugar asegurado Enzo Pérez e Ignacio Fernández y solo falta resolver una incógnita clave: el reemplazante de Giuliano Galoppo, quien fue expulsado ante Libertad. El primer candidato es Kevin Castaño, pero también aparecen con chances Juan Fernando Quintero, Matías Galarza y Santiago Lencina.

Ya en la delantera no hay dudas: estarán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Por su parte, Facundo Colidio y Miguel Borja esperarían su oportunidad en el banco de suplentes.

La formación de River vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores

Franco Armani; Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.