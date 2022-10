Juanfer Quintero dio detalles sobre su futuro y sus chances de seguir en River

Ausente ante Racing por su expulsión contra Rosario Central, Juan Fernando Quintero habló antes del encuentro y dio detalles sobre su futuro.

El colombiano tiene vínculo en el Millonario hasta diciembre, ya que llegó a préstamo del Shenzen de China. La opción de compra, que tiene plazo hasta el 30 de noviembre, es de 2 millones de dólares por el 50% del pase y 4 millones de dólares por la totalidad.

«Estamos esperando a terminar. A raíz de eso, hablaría con las personas con las que tengo que hacerlo. Los dirigentes ya lo saben. Amo a River. Creo que es mi lugar en el mundo. Lo encontré en el fútbol. La prioridad es River. Esperemos a ver qué pasa. En mi cabeza está seguir», expresó Juanfer.

Quintero también habló sobre lo que significa para él la despedida de Marcelo Gallardo. «Son muchas emociones. Después de todo lo que hemos vivido, no sólo en el campo sino afuera. Llegan muchos sentimientos, muchas cosas a la cabeza. Para mí en particular ha sido una persona muy importante en mi carrera».

Además, pidió disculpas por su expulsión contra Central por empujar al árbitro Fernando Echenique, lo que valió 3 fechas de suspensión. «Fue un momento muy particular. No soy de reaccionar así. Quiero pedir disculpas por el acto. Respeto mucho a los árbitros. Siempre he sido así. Son la ley dentro del campo», comentó.

