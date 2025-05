Juanfer Quintero puso en duda su continuidad en Colombia: el guiño a River para el Mundial de Clubes

Juanfer Quintero encendió las alarmas en la previa del mercado de pases. El colombiano puso en duda su continuidad en América de Cali luego del empate por 1-1 ante Racing de Montevideo en la Copa Sudamericana y le lanzó un guiño a River.

«Ya veré qué decisión tomar. Lo más importante es que clasificamos. Tenemos que enfocarnos en el torneo local. Cuando termine el semestre, personalmente, miraré qué voy a ver«, comentó el colombiano luego de clasificar a 16vos de final con el elenco de Cali.

Sin embargo, la consulta no quedó ahí. El volante respondió sobre el posible regreso al Millonario para el Mundial de Clubes: «Déjame terminar este partido. Ya lo determinaremos. Pero bueno, todo el mundo sabe que todo el mercado de pases estoy ligado a River».

Juanfer Quintero y la chance de regresar a River

Juanfer Quintero se fue de Racing tras la obtención de la Copa Sudamericana 2024 y se marchó al América de Cali. Sin embargo, el deseo de volver a River siempre estuvo latente.

Según reveló en una entrevista con Espn, el colombiano hizo un «pacto de caballeros» con los dirigentes de la Academia para no regresar al Millonario, aunque no puso plazos. «Yo se lo expresé a Diego porque él sentía que si me iba a River no le caía muy bien. Yo le dije que no iba a ir a River, por lo menos en ese momento, porque tenía la realidad de mi decisión. Se habló de un pacto de no venir en un determinado tiempo», reveló en ese momento.

Justamente Juanfer no habló sobre un período de tiempo y adelantó que «con el pasar de los días veremos qué pasa. No hace falta que venga a River, tienen un gran equipo, tienen grandes jugadores, y la verdad que como hincha lo disfruto».