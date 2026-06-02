Beltrán aprovechó la localía y se metió en la definición del torneo. (Foto: Gentileza).

El pasado fin de semana se definieron las semifinales del Torneo Clasificatorio de Río Negro, que entregará una plaza para el próximo Regional Amateur.

El domingo se disputó la última fecha en la zona 2 del certamen. Con un sólido triunfo, Independiente de Río Colorado cerró una gran fase de grupos donde terminó invicto. Con goles de Juan Soto y Lautaro Quijada, el Rojo derrotó de local por 2-1 a Atlético Lamarque, que quedó afuera ajustadamente.

El festejo de Independiente, que fue el mejor de la zona Valle Medio-Comarca.

En el otro duelo del grupo, Deportivo Beltrán venció por 1-0 a Villa Congreso y se clasificó como segundo de la zona con 13 puntos, uno más que Lamarque. El único grito del partido fue obra de Santiago Frank. El equipo que quedó libre en la última jornada fue Atlético Río Colorado.

Deportivo Beltrán sigue en carrera y buscará dar el batacazo ante La Amistad. (Foto: Gentileza).

De esta forma, ya quedaron conformados los cruces de semifinales. Por un lugar en la gran final, Independiente se verá las caras frente a Puerto Moreno. La ida se jugará en Bariloche y la serie se cerrará en Río Colorado.

En la otra llave, La Amistad de Cipolletti se cruzará con Deportivo Beltrán. Tras una primera fase perfecta, los dirigidos por Ezequiel Marengo deberán viajar a Valle Medio y definirán al finalista en Cipolletti.

Además, la gran final también será ida y vuelta. La localía en el primer y segundo partido de la definición se decidirá según el rendimiento de los finalistas en la fase de grupos.

Los equipos zonales clasificados al Regional Amateur

Ya hay varios equipos que tienen su pasaje asegurado para el torneo Regional Amateur, que comenzará en agosto. A partir de este año, el certamen será la quinta división del futbol argentino para los equipos indirectamente afiliados a AFA y entregará ascensos para el Torneo del Interior.

Equipos confirmados de Neuquén:

Alianza de Cutral Co

Independiente de Neuquén

San Patricio del Chañar

Maronese

Río Grande

Equipos confirmados de Río Negro: