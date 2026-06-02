Se reanudan las declaraciones en la causa Cuadernos: Lavagna, Fariña y Zuvic serán testigos clave

El Tribunal Oral Federal N°7 reanudará las declaraciones en la causa Cuadernos. Entre los testimonios previstos para este martes 2 de junio se encuentran el exministro de Economía, Roberto Lavagna; el exfinancista, Leonardo Fariña; y la exdiputada de Santa Cruz, Mariana Zuvic.

Causa Cuadernos: avanzan las declaraciones de testigos clave

Los testimonios de esta jornada son considerados relevantes para el avance del proceso que investiga supuestas coimas de empresarios a funcionarios. Cabe señalar que entre los principales acusados figura la expresidenta Cristina Kirchner y exintegrantes de sus gobiernos.

El testimonio de Lavagna es uno de los más esperados. El exministro ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad, en ese entonces recordó detalles de su paso por el Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas.

También se espera la declaración de Fariña, conocido por ser un arrepentido en la denominada Ruta del dinero K, quien la última vez sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Kirchner y aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero.

Finalmente Zuvic, será quien complete la nómina de testigos convocados para la jornada en el TOF. La exdiputada es una de las personas que denunció públicamente distintos casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio por los Cuadernos inició en noviembre de 2025 bajo modalidad virtual y desde marzo se desarrolla de manera semipresencial. En el proceso se analiza un supuesto esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Además de la expresidenta, son juzgados ex funcionarios nacionales, empresarios y colaboradores cercanos al poder político de ese entonces.

Con información de Noticias Argentinas