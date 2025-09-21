Deportivo Roca goleó 3 a 0 a Argentinos del Norte en el clásico en el Luis Maiolino

Ante un gran marco de público en el Maiolino, Roca le ganó 3 a 0 a Argentinos en el clásico. (Foto: Juan Thomes)

Ante un gran marco de público de las dos hinchadas en el Luis Maiolino, Deportivo Roca goleó 3 a 0 a Argentinos del Norte y se quedó con una nueva edición del clásico por la Liga Confluencia.

El Naranja fue superior, pegó en los momentos justos y sigue expectante en el tercer puesto de la tabla, a 10 de la cima con 12 fechas por jugar.

El experimentado Luciano Roberti abrió el marcador a la media hora de juego. A los 15’ del complemento, Fabián Illanes aumentó la diferencia para el Depo y cumplió la ley del ex.

Ante un gran marco de público en el Maiolino, Roca le ganó 3 a 0 a Argentinos en el clásico. (Foto: Juan Thomes)

Roca mantuvo la iniciativa y pudo liquidarlo antes. Argentinos no hizo pie y le costó mucho llegar al arco rival. En el último minuto del tiempo de descuento, Rodrigo Soria asistió a Benjamín Morales en un contraataque y el delantero marcó el 3-0 definitivo para desatar el festejo del público local.

En la pelea por el campeonato, La Amistad mantiene los tres puntos de ventaja sobre Atlético Regina ya que ganaron los dos. El líder venció 1 a 0 a Cipolletti como visitante con un gol de Valentín Salinas.

El Albo goleó 6 a 0 a Fernández Oro como local con una tarde inolvidable de Rubén Marcelino García que metió cuatro. Los otros dos fueron de Tobías Rivas y Franco López.

Rubén García metió 4 goles en Regina. (Foto: Gentileza Beto Troncozo)

La mayor cantidad de goles estuvo en San Sebastián – Mainqué en un partidazo que terminó 5 a 5 en Cipolletti. Otro de los encuentros más atractivos fue el que Deportivo Huergo le ganó 4 a 2 a Pillmatún después de ir 2 a 0 abajo en el marcador.

Los demás resultados fueron: Petroleros Pampeanos 1 – Círculo Italiano 1, San Martín 3 – Maracacinho 1, Experimental 1 – San Carlos 1 y Cimac 0 – San Isidro 0.

Por el clasificatorio al Regional Amateur, Unión de Allen cayó 3 a 1 en su visita a Independiente de Río Colorado en la final de ida. La vuelta será el domingo que viene en cancha del Mago, por el boleto al torneo federal.