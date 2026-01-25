La Amistad empató ante Deportivo Roca y pasó a la final patagónica del Regional Amateur

En una serie muy pareja, La Amistad empató 1 a 1 en su visita a Deportivo Roca pero se impuso 3 a 1 en el global y pasó a la final patagónica del Regional Amateur donde enfrentará a Boxing de Río Gallegos.

El equipo cipoleño hizo valer el triunfo 2 a 0 de la ida en su cancha. En la vuelta, el Naranja abrió el marcador en el cierre del primer tiempo mediante Luciano Roberti. Lo buscó en el complemento pero no pudo igualar la serie. En el final, Kevin Guajardo puso el 1 a 1 que definió todo. Se jugó ante un buen marco de público en el Luis Maiolino.

El partido fue caliente y con muchas discusiones en un flojo arbitraje del viedmense Danilo Viola. En la primera mitad, La Amistad tuvo las mejores. Roberti salvó una de cabeza sobre la línea y Bruno Corsi tapó ante remates de Gómez y Guajardo.

Justo antes del descanso, Roca abrió el marcador en una pelota parada. Enzo Vallejos mandó un centro pasado, Facundo Laumann la bajó de cabeza y Roberti la empujó para el gol.

Envalentonado con el 1 a 0, el Depo salió con todo al complemento y dominó. Tobías Sanhueza y Lautaro Berthon le aportaron dinámica desde el banco. Después de los 20’, Martín Medina desarmó la línea de cinco y mandó a la cancha a Luciano Pereyra que no estaba al 100% físicamente.

La Amistad pasó a la final patagónica del Regional Amateur. (Foto: Andrés Maripe)

El Naranja lo buscó por todos los medios pero no pudo hacer el segundo y, con el correr de los minutos, empezó a dejar muchos espacios atrás. Ya en el descuento, Guajardo lo empató de contraataque y liquidó la serie.

En Río Gallegos, Boxing le ganó 2 a 0 a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y empató 3 a 3 el global. En la tanda de penales, se impuso 6 a 5 y pasó a la final que comenzará el domingo que viene con la ida en Santa Cruz.

Esta será la tercera final patagónica de La Amistad en el Regional Amateur. En 2022 cayó con Jorge Newbery y el año pasado perdió con la CAI. En esta ocasión, buscará avanzar para jugar por primera vez una final por el ascenso al Federal A.

Formaciones

Deportivo Roca: Bruno Corsi; Diego Guevara, Luciano Roberti, Santiago Villalba, Facundo Laumann, Juan Ignacio González; Carlos López, René Meyreles, Fabián Illanes; Enzo Vallejos y Luis Felipe Miranda. DT: Martín Medina.

La Amistad: Exequiel Lara; Nicolás Figueroa, Matías Suárez, Juan Celaya, Ariel González; Nicolás Alonso, Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz, Santiago Gómez; Kevin Guajardo y Mauro García. DT: Alfredo Tizza.