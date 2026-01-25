Mundialito: los candidatos sacan chapa a puro gol en la categoría principal

La 38° edición del Mundialito continúa con agendas cargadas en sus 10 subsedes y los principales candidatos al título en la 2013, categoría principal, siguen a paso firme y a puro gol.

Lanús, campeón defensor, no afloja y ya lleva 39 goles anotados en tres partidos en la zona 6. Los chicos del Granate no tuvieron piedad con Argentinos del Norte Azul y lo golearon 14 a 0. Por esa zona, Escuela ATSA no le pierde pisada y también es puntero luego de ganarle 3 a 1 a Deportivo Noroeste.

Deportivo Roca Naranja no se queda atrás en la zona 7 y también lidera con puntaje ideal tras vencer por la mínima a Cimac. En este grupo, Argentinos del Norte tuvo mejor suerte y con su equipo Rojo goleó 3 a 0 a Escuela Municipal de Sierra Colorada.

Otro candidato de renombre que no afloja es Argentinos Juniors que goleó 13 a 0 a Unión de Allen Blanco. El Mago sí pudo ganar con su equipo Azul, 2 a 0 ante Deportivo Roca Azul. Fernández Oro, que solo perdió por un gol con el Bicho, venció a Libanés de Maquinchao.

En Viedma, Defensores derrotó 1 a 0 a Cultural y también ganó sus tres partidos, aunque todavía debe enfrentar a Estudiantes de la Plata, que ganó su único duelo frente a Sol de Mayo. Además, Deportivo Patagones sumó su primer triunfo tras vencer por la mínima a Belgrano de Los Menucos, que ya quedó eliminado.

En Río Colorado, los más destacados fueron Juventud Agraria, que goleó 9 a 0 a Villa Mitre RC e Independiente de Río Colorado que venció 5 a 1 a Villa Arana y es líder.

En Choele Choel, Villa Congreso y Talleres de San Antonio Oeste lograron avanzar a 16avos de final al derrotar por penales a Atlético Lamarque y Sportsman, respectivamente. Estos dos equipos se cruzarán en 16avos al 1° y 2° de la zona 2 de Río Colorado. En Cervantes, CECAP Rojo trepó a la cima al imponerse ante Gavas FC por 2 a 1.

En su predio, La Amistad sigue afilado y metió dos triunfos al hilo, 6 a 1 ante La Vecicanterita y 5 a 2 a Olimpia DC. En la cancha de Independiente de Catriel, la Unión Deportiva Catriel le ganó 2 a 0 al equipo Verde del local y también aseguró su clasificación.