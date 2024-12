La Amistad se lo dio vuelta a Don Bosco en Zapala y es semifinalista del Regional Amateur

Este domingo, La Amistad se llevó un triunfazo de su visita a Zapala en el cruce de vuelta por los cuartos de final del Regional Amateur ante Don Bosco. Luego de igualar 3-3 en Cipolletti, el Celeste se impuso 2-1 y se metió entre los cuatro mejores del torneo.

El encuentro comenzó mejor para el local que se hizo dueño de la pelota y tuvo las chances más claras. Hasta que a los 14 minutos abrió el marcador mediante una jugada preparada.

Luego de un disparo atajado por Lara, Reyes jugó por abajo el córner y con una habilitación dejó solo a Alex Urrutia que la cruzó al palo derecho y puso el 1-0 parcial. El volante fue clave en su llegada al área y aprovechó la pelota parada.

Luego del tanto, el arquero de la visita fue clave para no dejar caer nuevamente su arco con varias atajadas excepcionales. Reyes metió un tiro libre en el que Lara dio rebote y Barrera no pudo definir con claridad. Sin embargo, La Amistad seguía sin poder sacarle la pelota a Don Bosco que continuó dominando pero no podía ampliar la ventaja.

Aunque en el entretiempo cambió todo. El Celeste salió a jugar el complemento con otra actitud y a los diez minutos marcó la igualdad.

Tras un desborde de Guajardo, el volante metió un centro atrasado y apareció el goleador Franco Montero para poner el 1-1 parcial.

Cuando parecía que se armaba otro partido, La Amistad volvió a golpear al instante. Dos minutos más tarde, otro centro fue clave para dar vuelta el encuentro en Zapala.

Juan Celaya puso el 2-1 de cabeza tras un centro y registró su tercer gol al hilo (anotó ante Maronese en los octavos, en la ida contra Don Bosco y ahora en el duelo de vuelta). El tanto de Montero pareció haber dejado dormido al local y en otro centro al corazón del área, el conjunto de Cipolletti se puso en ventaja para pasar al dominar el encuentro.

Luego del segundo tanto, el Celeste se hizo dueño de la pelota y manejó los tiempos del partido, hasta que a falta de diez minutos, una contra para los visitantes dejó con diez jugadores al Barrio. Luego de una contra, Quezada salió lejos a cortar y vio la segunda amarilla para dejar con un jugador menos a su equipo.

La Amistad, el primer semifinalista del Regional Amateur

De esta manera, La Amistad se quedó con el triunfo por 2-1 en Zapala (5-4 en el global) y se metió entre los cuatro mejores equipos del torneo, en el sueño por ascender al Federal A.

Ahora, el Celeste espera por Estudiantes Unidos de Bariloche, el otro rionegrino que sigue en carrera, o Deportivo Villalonga. El duelo se desarrolla en Bariloche desde las 18.30 con el arbitraje del neuquino Ulises Jerónimo, luego del 3-3 en la ida.