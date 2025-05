La confesión de Carlos Palacios sobre su presente en Boca: «A veces no razono el lugar en el que estoy»

Carlos Palacios es uno de los últimos refuerzos de Boca en esta temporada. El chileno llegó como una figura pero protagonizó algunas indisciplinas que le hicieron perder terreno. Sin embargo, el ex Colo Colo habló sobre lo qué significa jugar en la Bombonera y lanzó un contundente planteo.

«Me fue súper fácil la adaptación. Encontré un lugar sano, donde se me trató bien desde el primer día, tanto los compañeros como con la gente que trabaja en el club. La gente me muestra cariño siempre que ando por ahí. A pesar de todo, me han demostrado una gran admiración por mí», comentó el volante que se se ilusiona con consagrarse en el Torneo Apertura.

En ese sentido, destacó que «tengo compañeros que me han hecho sentir súper importante, compañeros de jerarquía, de categoría, que han jugado en los mejores equipos del mundo».

Carlos Palacios y la presión de jugar en la Bombonera

Palacios fue consultado sobre el peso de llevar la camiseta azul y oro, y sorprendió con su respuesta: “¿Presión? Yo entro a jugar a la pelota nomás. Dios me dio un don, un privilegio y siento que a veces no razono el lugar en el que estoy. Entro al estadio y siento que estoy jugando con mis amigos. La presión la llevaba antes, cuando era chico y cuando no era yo. Ahora trato de disfrutar la vida».

«Disfruto ponerme la camiseta de Boca, es algo que no tiene explicación. Está en todos lados, es gigantesco. Jugar en La Bombonera no tiene dimensión», remarcó durante una entrevista en TNT Sports Chile.