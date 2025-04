Inesperado viaje de Carlos Palacios luego de la derrota de Boca en el Superclásico

Luego de la derrota en el Superclásico ante River, Boca amaneció con una inesperada noticia sobre uno de sus referentes. Carlos Palacios viajó de imprevisto a Chile luego de la caída en el Monumental y deberá presentarse a entrenar este martes.

El jugador chileno aprovechó el día libre que le dio Fernando Gago a los jugadores y viajó a su tierra natal. El volante se tomó un avión para visitar a su familia, aunque deberá retornar rápidamente al país ya que el Xeneize volverá a las prácticas este martes.

Esta no es la primera vez que el ex Colo Colo aprovecha para viajar a su país en medio de la competencia. A fines de marzo de este año ya había quedado marcado por faltar a un entrenamiento, por el que no fue citado al cruce ante Newell´s por decisión del entrenador.

La sanción que recibió Carlos Palacios por viajar a Chile

En aquella situación, el chileno viajó a su país durante la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas y camino al aeropuerto sufrió un accidente automovilístico que le impidió viajar. Si bien no fue sancionado por la dirigencia, se perdió un partido como castigo por parte de Fernando Gago.

Luego de superar la sanción, Palacios volvió a ser titular y se transformó en un jugador clave dentro del Xeneize. Aunque frente a River estuvo lejos de mostrar su mejor nivel.