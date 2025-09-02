El retroceso de Cipolletti: un episodio de violencia que recuerda a los peores momentos

Un grupo de hinchas se enfrentó con la policía y cayeron piedrazos en la platea. (Foto: Matías Subat)

El primer semestre del 2025 para Cipolletti en el Federal A fue soñado. El equipo hizo una campaña excepcional, el público volvió a copar La Visera de Cemento y no se lamentaron incidentes. Con los primeros malos resultados, que tampoco han sido desastrosos, se reflotó la peor imagen del club con escenas violentas que recordaron a la de otros años.

En un domino negro, la derrota 1 a 0 con Bolívar lo dejó casi sin chances de avanzar en la Zona Campeonato pero esa no fue la peor noticia. Los incidentes entre un grupo de hinchas y la policía en las adyacencias del estadio generaron un ambiente de tensión que se contrasta con el objetivo de la actual comisión directiva de que los días de partido sean una fiesta para toda la familia.

Los integrantes de la hinchada “La 69” aseguraron que solo habían ido a manifestarse “pacíficamente para expresar su descontento con el arbitraje” y que la policía “reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos de manera sorpresiva e injustificada”.

Más allá de los penosos arbitrajes de la categoría, el apriete en grupo está lejos de ser una solución y ocasiona todo lo contrario ya que pone a Cipolletti en el ojo de la tormenta. Con esta actitud, la hinchada manchó el buen comportamiento que tuvo durante el año y deja en evidencia que el club no tiene controlada la situación.

Los dirigentes repudiaron los actos de violencia y le pidieron disculpas a los hinchas que quedaron en medio de los enfrentamientos. Ayer, la comisión directiva publicó un nuevo comunicado y un video en el que reiteraron el objetivo primordial de su gestión que es que las familias vuelvan a la cancha.

Además, aseguraron que colaboraron con la justicia y la policía mientras siguen trabajando “de manera urgente en la situación”. No se descarta que apliquen el derecho de admisión con los involucrados.

Por fuera de cualquier tipo de resolución o mensaje, no se puede borrar lo que ocurrió. Como pasó en otras ocasiones, este tipo de escenas violentas aleja a la gente de la cancha y produce un desencanto con el club. En un año donde el público acompañó y el equipo representó al hincha, la picardía es doble. Un retroceso del que, otra vez, costará salir.

Cómo sigue Cipolletti en el Federal A

Cipolletti quedó anteúltimo en la Zona Campeonato del Federal A y sus chances de clasificar entre los cuatro primeros del grupo son muy remotas.

En la próxima fecha visitará a Atenas de Río Cuarto, que tiene tres puntos más y es el único al que puede alcanzar de los que actualmente están en zona de clasificación. En la última recibirá a Olimpo de Bahía Blanca.

Si no logra el milagro, el Albinegro pasará a una nueva ronda con los equipos que avancen de la Fase Reválida y competirá en playoffs por el segundo ascenso que da la categoría.

Ayer se completó la fecha con el partido postergado que Argentino de Monte Maíz le ganó 3 a 2 a Costa Brava de General Pico. Con el triunfo, los cordobeses quedaron al borde de la clasificación.