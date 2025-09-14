La dramática revelación de un ex Boca sobre su su lucha contra el alcoholismo: «No tenía medida»

Un exjugador de Boca reveló detalles de su problema con el alcoholismo.

El futbolista chileno Gary Medel, hoy en Universidad Católica y que atravesó dos ciclos en Boca, reveló que padeció problemas con el acohol en su juventud, cuando daba sus primeros pasos como profesional: «El consumo era habitual, lo hacía para emborracharme».

El Pitbull, conocido por su carácter aguerrido y su personalidad fuerte, contó que bebía sin control en su adolescencia, pese a que no le gustaba, y explicó que su entorno influyó en ese hábito: vivía con amigos y el consumo era cotidiano.

Uno de los momentos más difíciles fue a sus 18 años, cuando fue detenido en estado de ebriedad por Carabineros en Bellavista. Su caso tuvo repercusión y el propio jugador lo expuso. “Desde ese día dije: no voy a tomar nunca más. Y nunca más lo hice”, confesó.

Hoy en día, el Pitbull aseguró que ya ni siquiera prueba una copa de vino o una «michelada», y dejó en claro que no disfruta del alcohol. “Lo mío fue un problema de juventud, de exceso. No tenía medida”, agregó.

En medio de la entrevista, Medel reveló un problema más intimo relacionado con su padre. “Tuvo problemas con la droga, lo tuve que internar y estamos ayudándolo”, contó.