Con gol de Cavani, Boca le ganó a Vélez en la Bombonera y cerró el semestre con un festejo

Boca y Vélez empatan sin abrir el marcador en La Bombonera, por la quinta fecha de la Liga Profesional 2024. En un partido parejo con pocas chances para ambos se fueron al descanso con el marcador en cero. Los dirigidos por Diego Martínez buscan acercarse a los líderes ante el último subcampeón que también atraviesa un presente irregular.

Antes del minuto de juego, otra vez por el medio intentó el Xeneize con la búsqueda de Cavani, que dejó pasar el balón para la llegada Kevin Zenón que sacó un remate cruzado de zurda que se fue cerca del travesaño.

Vélez niveló las acciones con la tenencia de la pelota y las imprecisiones de Boca. Sobre el cuarto de hora, en un tiro libre fue Francisco Pizzini el que cabeceó sin marcas ante las dudas de la defensa xeneize.

Luego, a los 16 desde la izquierda llegó un centro de Blanco que el arquero Marchiori quiso anticipar y se terminó resbalando cuando llegaba Cavani por detrás para meter un cabezazo que Valentín Gómez sacó sobre la línea del arco. El joven defensor logró interceptar justo y mandó la pelota al córner. De todas formas, el delantero parecía estar en off side.

En el tramo final de la etapa Medina buscó en la diagonal a Merentiel que intentó sacarse la marca de encima de Valentín Gómez pero el defensor cerró con lo justo ante el remate del delantero uruguayo que buscó el arco.

El juego se hizo de ida y vuelta sobre el cierre con ambos buscando el desnivel pero se fueron al descanso con el marcador en cero.

En el complemento, el Fortín avisó con una corrida de Braian Romero que le ganó en velocidad a Lema y su centro cruzó toda el área de Romero y ningún compañero llegó para conectarlo.

Luego, Equi Fernández no llegó a conectar de zurda un buen centro de Blanco al área. Pero a los 15 apareció Cavani en el área para conectar de cabeza un pase de Medina y puso el 1-0 para el Xeneize.

El Xeneize viene de no tener un buen arranque en la Liga Profesional y este partido será su última prueba para llegar más tranquilo al parate. Hasta el momento, el elenco dirigido por Diego Martínez solo ganó un partido (4-2 ante Central Córdoba), empató otro (0-0 vs. Talleres) y perdió los dos restantes (1-0 vs. Atlético Tucumán y vs. Platense).

De esta manera, el conjunto de La Ribera está en la mitad de tabla con solo cuatro unidades, a seis de los líderes del torneo.

Para este partido, el entrenador pondrá su once casi ideal para ir por los tres puntos. El DT no podrá contar con Luis Advíncula, afectado por la Selección de Perú, ni con Marcos Rojo, que fue expulsado por doble amarilla en la derrota ante el Calamar.

Las probables formaciones

Boca: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Lautaro Di Lollo, Cristian Lema, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Diego Martínez.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Damián Fernández, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordoñez, Agustín Bouzat, Santiago Cáseres, Claudio Aquino, Francisco Pizzini; Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.