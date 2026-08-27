Qué alimentos y productos no podés llevar a Chile en el auto: la lista actualizada del SAG para cruzar la frontera

Qué alimentos y productos no podés llevar a Chile en el auto

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, al igual que Argentina, aplica ciertos controles fitosanitarios que los turistas deben respetar sin excepción. Se tratan de medidas estrictas que se fijan para proteger sus ecosistemas y la producción agropecuaria.

Lista actualizada de lo que no podes llevar a Chile en auto

Entre los alimentos y productos que no están permitidos se encuentran aquellos que son de origen vegetal como:

Frutas y verduras frescas: manzanas, naranjas, bananas, papas, cebollas, tomates o palta en estado natural.

manzanas, naranjas, bananas, papas, cebollas, tomates o palta en estado natural. Semillas, plantas y flores: semillas sueltas, plantas de jardín, bulbos, esquejes o arreglos florales.

semillas sueltas, plantas de jardín, bulbos, esquejes o arreglos florales. Legumbres y frutos secos no procesados: lentejas, porotos o frutos secos con cáscara o sin proceso industrial ni sellado hermético.

lentejas, porotos o frutos secos con cáscara o sin proceso industrial ni sellado hermético. Artesanías y madera: artesanías con semillas, hojas, piñas, o madera con corteza e insectos.

También los de origen animal y cárnicos:

Carnes frescas o crudas: vacuna, cerdo, pollo, cordero (incluso si están congeladas o al vacío).

vacuna, cerdo, pollo, cordero (incluso si están congeladas o al vacío). Carnes preparadas con hueso: cualquier tipo de carne cocida o preparada que contenga hueso.

cualquier tipo de carne cocida o preparada que contenga hueso. Embutidos artesanal o no sellados: chorizos, morcillas, salames o salchichas frescas sin rótulo ni empaque industrial hermético.

chorizos, morcillas, salames o salchichas frescas sin rótulo ni empaque industrial hermético. Lácteos frescos: quesos frescos o quesillos no pasteurizados y sin sello comercial.

quesos frescos o quesillos no pasteurizados y sin sello comercial. Productos apícolas: miel, polen, jalea real o cera de abejas.

El SAG agrega que tampoco se puede ingresar comida casera y/o preparados para el viaje como sándwiches de jamón y queso, empanadas, milanesas, tuppers con comida preparada en el hogar o ensaladas no empaquetadas industrialmente.

Lista actualizada de lo que si podes llevar a Chile en auto

En tanto, entre los productos que si se pueden llevar al país chileno figuran los industrializados, con etiqueta comercial legible y sellados de fábrica. En la lista describen:

Abarrotes y secos: fideos, arroz, harinas, galletitas, golosinas y cereales envasados.

fideos, arroz, harinas, galletitas, golosinas y cereales envasados. Conservas: atún, picadillo, paté y legumbres en lata o frasco hermético.

atún, picadillo, paté y legumbres en lata o frasco hermético. Cárnicos procesados: jamón cocido, fiambres o salames comerciales , sin hueso, rotulados y sellados de fábrica.

jamón cocido, fiambres o salames , sin hueso, rotulados y sellados de fábrica. Lácteos procesados: leche Larga Vida (UHT), manteca, yogures industrializados y quesos duros/semiduros empaquetados de marca comercial.

leche Larga Vida (UHT), manteca, yogures industrializados y quesos duros/semiduros empaquetados de marca comercial. Bebidas y varios: aceites vegetales, café, yerba mate, té, mermeladas y chocolates.

Un dato importante a destacar es que al cruzar la frontera, se debe completar una Declaración Jurada Digital SAG/Aduanas o la planilla física. En el mismo se deberá aclarar si llevar algún alimento en el auto que está permitido o no.

Las autoridades resaltaron que un inspector revisará el vehículo y en caso de hallar algún producto no declarado, se aplicarán sanciones económicas.