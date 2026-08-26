La Selección Argentina prepara su regreso tras el Mundial 2026: cómo es el calendario FIFA

La AFA planifica el regreso de la Selección Argentina a las canchas.

Después de disputar la final del Mundial 2026 ante España, la Selección Argentina ya comienza a definir su regreso a las canchas. El conjunto de Lionel Scaloni volverá a jugar en la próxima fecha FIFA, que será en septiembre y la AFA trabaja en la posibilidad de disputar tres encuentros.

Según informó el periodista Esteban Edul, en ESPN F12, la Selección había recibido una oferta firme para jugar en China durante esa ventana internacional. Sin embargo, la propuesta estaba condicionada a la presencia de Lionel Messi, algo que todavía no puede confirmarse, por lo que esa posibilidad quedó descartada.

La planificación de la AFA contempla ahora tres partidos. El primero podría disputarse en La Bombonera, ante un seleccionado de Sudamérica o de la Concacaf. Los otros dos encuentros tendrían lugar en Asia, aunque tanto los rivales como las sedes todavía deben confirmarse.

Uno de los posibles adversarios era Uzbekistán. Su Federación había anunciado que existía un preacuerdo firmado para enfrentarse con Argentina, pero desde la AFA desmintieron que el partido estuviera cerrado.

Mientras se define el calendario de amistosos, la AFA también está atenta a la situación de las Eliminatorias para el Mundial 2030. La Conmebol comenzó a realizar gestiones ante la FIFA para conocer cómo quedará establecido el reparto de plazas para la próxima Copa del Mundo.

La principal incógnita es si los cupos que ya tienen garantizados Argentina, Uruguay y Paraguay por ser países organizadores se descontarán de las cinco plazas y media asignadas a Sudamérica o si se sumarán a ellas.

Más allá de cuál sea finalmente la determinación de FIFA, desde la AFA ya manifestaron su intención de que la Selección Argentina continúe disputando las Eliminatorias, independientemente de si su clasificación queda garantizada por su condición de país organizador.

El calendario de fechas FIFA

La próxima ventana internacional será entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026. Luego, la FIFA estableció nuevas fechas para los seleccionados.

2026

21 de septiembre al 6 de octubre: Fecha FIFA.

9 al 17 de noviembre: Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo: Fecha FIFA.

7 al 15 de junio: Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre: Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre: Fecha FIFA.

Con información de ESPN