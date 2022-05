La gran polémica en River-Tigre: Palavecino cayó en el área y toda la cancha pidió penal

En un partidazo, Tigre dejó afuera a River de visitante, en la última llave que quedaba por definir de los cuartos de final en la Copa de la Liga Profesional. El Matador ganó 2 a 1 luego de un trámite cambiante donde no faltó la polémica en el Monumental.

La presencia del VAR en el fútbol argentino acrecentó la polémica y las discusiones están a la orden del día. Lejos de evitar las dudas, la llegada de la tecnología es un factor más para las distintas opiniones sobre los fallos arbitrales. En ese contexto, además de los cuatro jueces en cancha está el encargado del VAR y su asistente en el predio de Ezeiza. Ellos se conectan con los árbitros principales a través del intercomunicador.

Fernando Espinoza fue el encargado de controlar las acciones en River-Tigre y la jugada más protestada se dio cerca del final en el área visitante. El ingresado Agustín Palavecino ingresó al cuadrante rival y después de llegar primero a la pelota hubo contacto con el arquero Gonzalo Marinelli. Tanto Marcelo Gallardo como sus jugadores pidieron penal a gritos, pero el árbitro no estuvo de acuerdo.

Tras consultar con los jueces del VAR, Espinoza resolvió no sancionar la pena máxima. Nunca está demás que no todo contacto es infracción y los árbitros que intervinieron (tanto en la cancha como con la tecnología) juzgaron que Palavecino se llevó puesto a Marinelli y no al revés.

«En la cancha pareció penal pero vi la repetición y está bien que el árbitro no lo haya validado, fue un acierto», declaró Gallardo en la conferencia de prensa. Un rato antes, había pedido falta a primera vista