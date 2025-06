La idea de Miguel Russo: el primer equipo que probó en Boca

Miguel Russo ya empezó a mostrar su idea de juego en Boca. En su tercera práctica, el entrenador realizó una práctica de fútbol formal y probó dos equipos. Con algunas ausencias por las Eliminatorias, el DT empezó a preparar el plantel para afrontar el Mundial de Clubes.

Si bien todavía es prematuro para conocer el equipo que debutará en el certamen internacional, pero ya se pudo ver un esquema que viene repitiendo. El 4-3-1-2 fue la formación que eligió y tuvo a Ander Herrera, de un lado, y a Alan Velasco, del otro. Los dos volantes aparecieron como enganches detrás de dos delanteros. Además, utilizó a dos jugadores de marca y otro mixto.

En la práctica de este domingo, no estuvieron los dos laterales derechos principales (no se sabe quién será titular), ya que Lucas Blondel y Luis Advíncula están convocados sus selecciones nacionales, Suiza y Perú, respectivamente. Otros ausentes que no estuvieron por molestias físicas fueron Rodrigo Battaglia y Carlos Palacios, mientras que Milton Giménez y Edinson Cavani continúan recuperándose.

Entre las curiosidades, Miguelo le dio la chance en defensa al juvenil Brandon Rossi por derecha. Además, volvió Lucas Janson como centrodelantero en uno de los dos equipos y la reaparieció Agustín Martegani.

Los dos equipos que probó Russo en Boca

Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Agustín Martegani, Williams Alarcón, Milton Delgado; Alan Velasco; Brian Aguirre y Miguel Merentiel.

Agustín Marchesin; Brandon Rossi, Jorge Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Ignacion Miramón, Kevin Zenón; Ander Herrera; Exequiel Zeballos y Lucas Janson.