¿Primer refuerzo para el Mundial de Clubes?: el goleador que regresará a River

En la previa del Mundial de Clubes, River ya sabe que tendrá un nuevo delantero para el próximo semestre. Luego de que finalice la primera temporada, un jugador cedido a préstamos regresará al Millonario, ahora habrá que esperar para conocer si Marcelo Gallardo lo tendrá en cuenta.

Se trata de Adam Bareiro, el delantero paraguayo que estaba jugando en el Al-Rayyan. El goleador finalizó su préstamo en el equipo catarí y no harán uso de la opción de compra del paraguayo, quien deberá volver al conjunto de Núñez.

El guaraní de 28 años disputó 17 partidos, marcó seis goles y dio cinco asistencias con el conjunto de Medio Oriente, que se ubica quinto en la liga de su país. En las últimas horas, la institución despidió al jugador con un mensaje en su cuenta de Instagram: “Gracias, Adam Bareiro. Te deseamos buena suerte y éxito en el futuro”.

Vuelve Adam Bareiro a River: ¿lo usará Marcelo Gallardo?

En este contexto, el exatacante de San Lorenzo deberá regresar al Millonario, donde tiene contrato hasta diciembre de 2027. Sin embargo, desde Núñez le buscarían una nueva salida, ya que la idea de Marcelo Gallardo es traer a otro goleador en el mercado de pases.

En su primera etapa con la Banda, Bareiro jugó 16 partidos, cinco de titular, y no anotó goles. En su salida, el delantero comentó: «Siento tristeza porque me toca irme rápido de un club que hizo mucho para incorporarme. Me costó mucho la decisión de venir. A pesar de que estuve poco tiempo, parece que hayan pasado años por la afinidad con todos . Es una institución muy linda, que te exige mucho y no es para muchos».