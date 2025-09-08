La inédita confesión de un ex Boca sobre el día que conoció a Lionel Messi: «Tenía miedo»

Un exjugador de Boca reveló una insólita anécdota sobre el día que conoció a Lionel Messi en su primera convocatoria con la Selección Argentina, en la que le tocó compartir vestuario y campo de juego con el capitán rosarino.

Julio Buffarini se refirió a su primera citación a la Albiceleste en el 2016 y reveló detalles de su encuentro con el campeón del mundo. “Me levanté temprano, me dicen ‘ahí viene Leo’, me di vuelta y lo vi, pero seguí desayunando porque tenía miedo”, confesó.

Sobre aquel episodio con el astro rosarino, el lateral derecho agregó que “se me acercó y cuando me saludó, me dió un abrazo y ahí me liberé. Pensé: ‘por lo menos sabe mi apellido’. En ese momento, el defensor jugaba para el San Pablo y esa fue su primera citación al combinado nacional.

El cordobés fue llevado a la Selección luego de ser tenido en cuenta por Edgardo Bauza, quien dirigía a la Albiceleste en aquel momento (2016-2017) y lo conocía de su paso por San Lorenzo.

Pero el tiempo los volvería a encontrar con el 10. Años más tarde, Buffarini se cruzó con Messi, aunque en un partido oficial cuando ya defendía la camiseta del Xeneize. “Después fuimos a jugar con Boca contra Barcelona en Camp Nou, estuve con él, hablamos un montón y me dio su camiseta”, recordó acerca del Trofeo Joan Gamper 2018.

El recuerdo de Julio Buffarini sobre su paso por Boca

En diálogo con el streamer Thiago Álvarez Rico, el futbolista de 37 años se mostró conforme con su etapa en Bradsen 805. “Mi paso por Boca fue muy bueno. En el Mundo Boca en lo único que se piensa es en la Copa Libertadores. Me tocó llegar a la final, lamentablemente la perdimos, después llegamos a dos semis más. Creo que en tres años y medio, y con cuatro meses de pandemia, el balance fue positivo”, opinó con respecto a la final perdida con River en 2018, y a las semifinales de 2019 también ante el Millonario y a la del 2020 ante Santos, en las que el Xeneize quedó eliminado.