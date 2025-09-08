Miguel Russo todavía no vuelve a los entrenamientos en Boca: ¿llega al duelo con Rosario Central?

Miguel Russo pasará unos días más en su casa antes de volver a Boca.

Miguel Ángel Russo recibió el alta luego de permanecer internado durante la semana pasada por una infección urinaria y descansó el fin de semana en su hogar. Sin embargo, todavía no logró volver a estar al frente de los entrenamientos en Boca.

El entrenador de 69 años fue hospitalizado el último martes en el Instituto Fleni, luego de someterse a unos análisis de rutina, en los que le detectaron una bacteria. Si bien siempre tuvo buen estado anímico y dejó en claro sus ganar de volver a las actividades diarias, los médicos decidieron que pasara varias noches en la clínica, hasta que el viernes fue dado de alta.

Miguel Russo todavía no volverá a dirigir a Boca

Más allá de que los estudios de esta mañana no mostraron nuevas preocupaciones y se lo vio en mejor estado, el entrenador permanecerá en su casa por unos días más. Pero ante la cercanía del duelo ante Rosario Central del próximo domingo surge la incertidumbre sobre su presencia en el Gigante de Arroyito.

Mientras el entrenador recibía su tratamiento, los entrenamientos del equipo continuaron con normalidad, y así seguirán. Con Claudio Úbeda a cargo, junto a Juvenal Rodríguez, Adrián Gerónimo, Cristian Aquino y Cristian Muñoz (el resto del cuerpo técnico).

Cabe recordar que el Xeneize iniciará esta nueva semana de trabajos con el objetivo de extender su buen presente de cara al próximo domingo, desde las 17.30, visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.