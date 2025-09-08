Se acerca la Finalissima: cuáles son los estadios en los que podría jugar Argentina ante España

Con la fecha confirmada para la Finalissima, la Selección Argentina y España esperan conocer cuál será el estadio para el duelo histórico. En la última semana de marzo, ambos combinados nacionales se medirán para definir al nuevo campeón intercontinental y ya hay cuatro estadios que podrían recibir el duelo.

Los cuatro escenarios que se barajan son el estadio de Lusail, Hard Rock Stadium, el Centenario de Uruguay y Wembley.

El estadio de Qatar le traería buenos recuerdos a la Albiceleste de Lionel Scaloni, ya que allí se consagró Campeón del Mundo en el 2022 tras una infartante definición ante Francia. Además, fue el escenario en el que el combinado nacional le ganó a Países Bajos por penales en cuartos de final.

Mientras que la obtención de la Copa América ante Colombia, el último título de la Scaloneta, se dio en el Hard Rock Stadium de Miami. En ese mismo estadio, Boca jugó en el Mundial de Clubes y cuenta con una capacidad para 65.326 personas en total.

El estadio sudamericano que podría recibir a la Finalissima

Otro escenario que se baraja es en Sudamérica, más precisamente en Uruguay. El país oriental postuló al Estadio Centenario para albergar el encuentro entre los campeones de la Copa América 2024 y la Eurocopa 2024. El principal argumento es que sea el último partido que se juegue en la mítica cancha de la capital charrúa antes de que se empiecen las obras de renovación con vistas al Mundial 2030.

La última opción que analizará la FIFA es Wembley, donde Argentina ya sabe lo que es salir campeón. Justamente fue la sede de la anterior edición de la Finalissima, que enfrentó al combinado argentino y a Italia, que ganó la Eurocopa en 2021.