La inédita confesión de un exgoleador de Boca: «Tuve todo para ir a River, pero me iban a matar»

A lo largo de los años, distintos jugadores han sabido vestir tanto la camiseta de Boca como la de River en su carrera. Uno de esos futbolistas que pudo sumarse a la exclusiva lista, reveló los detalles de la negociación que podría haber cambiado su carrera.

Se trata de Santiago el Tanque Silva, quien supo brillar con la camiseta del Xeneize y en las últimas horas confesó que en el 2013 tuvo la chance de cruzarse de vereda y llegar al conjunto de Núñez.

Luego de ser una de las figuras en el subcampeonato del conjunto de la Ribera en la Copa Libertadores 2021, el uruguayo que tenía 32 años en ese momento, estuvo en carpeta del Millonario y recibió un llamado.

Durante una entrevista reciente con Rodrigo Rea, el histórico goleador reveló: “Estuve cerca de jugar en River. Después de irme de Boca. Hubo una oportunidad y decidí no ir. No había nada en el medio. Era directo de Boca a River, me iban a matar. Me había identificado mucho en aquel momento con Boca».

En ese sentido, el exjugador de distintos clubes argentino agregó que «por respeto y no se dio así y lo decidí en ese momento. Siempre fui muy respetuoso con Boca. También con River, tengo muchos conocidos de River. Me parece una institución ejemplar, pero en ese momento decidí no ir». Aunque finalmente, terminó yendo a Lanús.

El paso del Tanque Silva en Boca

El goleador uruguayo disputó 55 partidos con la camiseta azul y oro, en los que anotó 19 tantos y logró levantar un título. Fue campeón de la Copa Argentina 2012.