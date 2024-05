La Liga de Estados Unidos eligió a Lionel Messi como el jugador del mes

La Major League Soccer (MLS) anunció que Lionel Messi fue elegido jugador del mes de abril por su performance con el Inter Miami, dónde marcó seis goles y dio cuatro asistencias en cuatro encuentros. De esta manera, en los 12 goles que anotó su equipo, Messi participó en 10.

El capitán argentino le marcó uno a Colorado Rapids en un empate 2-2, uno y una asistencia en la victoria por 3-2 ante Kansas City, dos y una asistencia en triunfo por 3-1 ante Nashville SC, y otros dos y otra asistencia en la goleada por 4-1 frente a New England Revolution.

El rendimiento de Messi es uno de los sostenes del equipo de Gerardo Martino, que después de una mala temporada pasada en la que no pudo ni siquiera disputar el Play-In, ahora lidera la Conferencia Este de la MLS con 21 puntos en 10 encuentros.

