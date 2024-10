La picante respuesta de Fonseca por los rumores de ‘la cama’ a Marcelo Bielsa: «Me parece muy ridículo…»

En medio de las críticas de Luis Suárez a Marcelo Bielsa, Uruguay cayó ante Perú en el cierre de la novena fecha de Eliminatorias. Tras el encuentro, Nicolás Fonseca se mostró molesto al ser consultado sobre los rumores que circulan sobre la «cama» al técnico argentino.

En la previa a la dible fecha FIFA, Luis Suárez acusó al Loco Bielsa de tener malos tratos durante la Copa América, donde se cerró su participación en el tercer lugar del podio. Federico Valverde validó las declaraciones del Pistolero pero Josema Giménez salió en respaldo del DT argentino, que eligió no hablar en la previa a este encuentro y sí lo hizo después de la floja actuación colectiva en lo que fue el tercer partido en fila sin convertir goles.

En este contexto, Nicolás Fonseca, jugador de River se mostró molesto con quienes consideran que los Charrúas no desplegaron toda su energía con la intención de perjudicar el ciclo de Bielsa.

“Me parece muy ridículo hablar de esto”. El volante central de 25 años se mostró enfurecido ante la consulta, en declaraciones divulgadas por la cadena radial Sport 890: “Me saca las ganas de contestar que se pueda pensar algo así. Somos una selección seria, con jugadores serios, de élite. Me sacaste las ganas de contestar la pregunta”, sostuvo.

En este sentido, el joven del Millo manifestó que “no hay muchos días” para la planificación de los partidos, y agregó: “Parece fácil, pero no es lo que parece. Estamos trabajando, haciendo lo mejor para nuestro país, somos los primeros que queremos ganar y el martes tenemos revancha”, concluyó.

El próximo partido de la Celeste por las Eliminatorias, será el martes frente a Ecuador en Montevideo.