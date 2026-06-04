Quedó imputado por atacar a golpes a su pareja tras un violento episodio en Jacobacci

El imputado tiene prohibido establecer contacto por cualquier medio con la víctima, y también el impedimento de acercarse a menos de 200 metros de la mujer de Jacobacci. Foto Archivo.

Una violenta agresión con golpes, insultos y un intento de ahorcamiento cometido por un hombre sobre su pareja será investigada por la Justicia por un lapso de cuatro meses, con la predisposición expresa de las partes para buscar una salida alternativa que evite el juicio oral, según quedó establecido hoy en la audiencia de formulación de cargos.

El hecho ocurrió en Jacobacci el último 22 de enero pasado el mediodía, cuando la joven pareja compartía un almuerzo hasta que se desencadenó una discusión y un ataque violento del hombre, que incluyó una persecución por toda la casa.

Según la imputación formulada por el fiscal Ignacio Ramilo, la joven intentó levantarse de la mesa pero el acusado la tomó por la fuerza de los brazos, le sustrajo el celular para evitar que pida ayuda y la arrastró hasta el dormitorio de los cabellos, mientras descargaba “insultos denigrantes”.

Allí continuó con el castigo, la tomó del cuello como para ahorcarla y llegó a golpearle la cabeza contra la pared. En la desesperación la víctima intentó escapar pero no lo logró, su pareja volvió a introducirla en la vivienda, le aplicó más golpes de puño en el mentón y los brazos, le tapó la boca para que no alerte a terceros y cuando buscó liberarse a través de una ventana la cerró apretándole los dedos.

La acusación quedó encuadrada en el delito de lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género y las evidencias aportadas por la fiscalía incluyen la denuncia penal radicada por la mujer, el certificado médico que da cuenta de las lesiones y hematomas, el parte policial y un informe del cuerpo médico forense.

El defensor particular que asumió la asistencia del imputado, Martín Govetto, no se opuso a la acusación en los términos expuestos por la fiscalía ni al plazo de investigación solicitada, con vencimiento en septiembre, pero dijo que tenía otra teoría sobre cómo ocurrió el hecho y admitió la existencia de un preacuerdo para encontrar una solución alternativa, con algún tipo de compromiso o compensación por parte del imputado.

El juez Juan Pablo Laurence convalidó la formulación de cargos y también las medidas cautelares de alcance parcial pedidas por el ministerio público, que comprenden la prohibición para el acusado de establecer contacto por cualquier medio con la víctima, y también el impedimento de acercarse a menos de 200 metros de la mujer, tanto de su vivienda como su lugar de trabajo. Algo que se vería facilitado porque el hombre ya no vive en Jacobacci sino en Comallo.