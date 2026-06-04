Monitoreo en tiempo real: Neuquén gestiona el tránsito por la obra de la Avenida Mosconi

Los datos en la aplicación se nutrirán del reporte de los agentes e inspectores que recorrerán las calles. Foto: archivo Florencia Salto.

La construcción de la Avenida Mosconi modificó la organización del tránsito en la ciudad de Neuquén. En esa línea, la municipalidad lanzó un operativo de control vial en los sectores cercanos a la gran avenida.

El ejecutivo también anunció la incorporación de tecnología con el monitoreo minuto a minuto del flujo vehicular a través de una aplicación.

El municipio actualizará de manera constante sobre el estado de las calles, desvíos y habilitaciones con un monitoreo estricto en tiempo real.

La intervención contemplará la presencia física permanente de personal de tránsito y una coordinación técnica para garantizar la circulación en las vías más transitadas de la capital.

Los equipos municipales buscarán neutralizar las complicaciones en el tránsito, especiamente durante las horas pico y por las interrupciones temporales para el avance de los trabajos.

Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, destacó que en el operativo está previsto «la presencia de inspectores en los 14 cruces con mayor carga vehicular y el control permanente de la coordinación de semáforos”.

Operativo vial en Neuquén: cómo funcionará la aplicación

La digitalización y actualización a través de un canal oficial permitirá modificar la cartografía virtual de manera instantánea para advertir sobre desvíos temporales y optimizar la navegación digital de los usuarios.

«Hay tres equipos en la calle las 24 horas, sincronizando, volviendo a conectar, porque hay situaciones que tienen que ver con la obra que, de alguna manera, complican la circulación y por eso hay que estar ahí presentes”, contó Baggio.

Sobre el uso de Waze, el funcionario remarcó que “el municipio se ha validado como usuario asociado y puede editar el mapa”. La carga de datos en la aplicación se nutrirá del reporte constante de los propios agentes e inspectores que recorrerán las calles.

«Eso se hace en tiempo real, minuto a minuto porque todos los que están en el área de infraestructura controlando la obra serán agentes de información. Todo eso se baja a un centro de monitoreo y a partir de ahí va a cargarse en esa aplicación”.

Al mismo tiempo, el cuerpo de inspectores seguirá vigilando el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes y labrando actas de infracción ante maniobras prohibidas.