Del fresno al acer negundo: qué árboles plantarán en Cipolletti y cómo pedir tu ejemplar

Los trabajos comenzarán el próximo lunes 8 de junio en el Paseo Urbano de Alem. Foto: archivo.

Cipolletti pondrá en marcha una nueva etapa de su programa anual de forestación urbana con el inicio de las plantaciones en plazas y parques de la ciudad. Los trabajos comenzarán el próximo lunes 8 de junio en el Paseo Urbano de Alem, mientras continúan las tareas de mantenimiento y acondicionamiento en el Vivero Municipal de la Isla Jordán.

Desde el municipio informaron que se están reforzando las labores de reparación, organización y preparación de los distintos sectores de cultivo, con el objetivo de disponer de ejemplares en óptimas condiciones para la temporada de forestación y para la futura entrega de árboles destinados al arbolado urbano domiciliario.

El Vivero Municipal se prepara para la temporada de plantación

Las acciones forman parte de un trabajo planificado que se desarrolla cada año a través de la Dirección de Espacios Verdes. En el vivero se producen y mantienen especies que luego son incorporadas a plazas, parques, paseos y otros espacios públicos de la ciudad.

Además del acondicionamiento de las instalaciones, el personal municipal avanza en la organización de los sectores de cultivo para garantizar la disponibilidad de ejemplares durante los próximos meses.

La estrategia apunta a sostener una política ambiental de largo plazo, basada en la ampliación y renovación del arbolado urbano en distintos barrios de Cipolletti.

Qué especies se plantarán en plazas y parques

El plan contempla la incorporación de una amplia variedad de árboles adaptados a las condiciones climáticas del Alto Valle. Entre las especies seleccionadas se encuentran acer negundo, fresnos, plátanos, ciruelos, álamos chinos, sauces, aguaribay y diferentes variedades ornamentales.

Desde el municipio señalaron que la diversidad de especies permite fortalecer la resiliencia del arbolado urbano, favorecer la biodiversidad y mejorar el equilibrio ambiental de los espacios verdes.

La forestación también busca incrementar las superficies con sombra, contribuir a la regulación de la temperatura durante el verano y mejorar la calidad del aire mediante la captación de dióxido de carbono.

La incorporación de nuevos ejemplares tiene además un impacto directo en el paisaje urbano y en la calidad de vida de quienes utilizan diariamente plazas, parques y paseos.

Cómo solicitar árboles para veredas en Cipolletti

Paralelamente al programa de forestación pública, el municipio prevé retomar la entrega de árboles para frentistas durante los meses de julio y agosto, período considerado ideal para la plantación.

Las personas interesadas podrán solicitar un ejemplar comunicándose con la Central de Atención al Ciudadano a través del 147.

En esta etapa se entregarán exclusivamente árboles de la especie Acer Negundo, una variedad ampliamente utilizada en áreas urbanas por su rápido crecimiento, resistencia a las bajas temperaturas y capacidad de adaptación a diferentes tipos de suelo.

Según explicaron desde el área de Espacios Verdes, se trata de una especie que requiere bajo mantenimiento y ofrece buenas condiciones para el arbolado de veredas, contribuyendo a ampliar la cobertura vegetal en los barrios de la ciudad.