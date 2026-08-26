La programación del Regional Amateur: así se jugará la primera fecha
Este fin de semana comienza una nueva edición del Regional Amateur y hoy se conoció la programación de la primera fecha.
Este fin de semana comienza una nueva edición del Torneo Regional Amateur y hoy se dio a conocer la programación de la primera fecha con la participación de numerosos clubes de la zona.
En el Alto Valle, la acción se concentrará el domingo a las 16 horas. Por la zona 11, La Amistad recibe a Unión de Allen en Cipolletti con el arbitraje de Ezequiel Escobar. Por ese mismo grupo, Deportivo Roca visitará a San Patricio del Chañar y el juez será Emilio Cubría.
En la zona 12, se destaca el duelo entre Maronese e Independiente de Neuquén en el oeste capitalino con el arbitraje de Martín Molina. Completan por ese grupo Río Grande y Alianza de Cutral Co donde impartirá justicia Nelson Garrido.
En la zona 10, Darwin recibe a Independiente de Río Colorado a las 16 con Gastón Sandoval como juez. En ese grupo, que tiene tres equipos, tiene libre Atlético Regina.
En la zona 9, Sportsman será local de Chimpay en Choele Choel el sábado a las 20:30 con el arbitraje de Lucas Moreira. En este grupo, arranca con fecha libre Luis Beltrán.
En la zona 8, Jorge Newbery recibirá a Deportivo Villalonga en Carmen de Patagones el domingo a las 13 con Juan Bertoya de árbitro. El restante del grupo, que debutará en la siguiente, es Talleres de San Antonio Oeste.
Por la zona 7, Fontana de Trevelin será local de Estudiantes Unidos de Bariloche a las 15:30 con el arbitraje de Lucas Hernández. Ese grupo completará la fecha el martes a las 19 con el duelo barilochense entre Puerto Moreno y Cruz del Sur que tendrá de juez a Braian Gonnet.
En las zonas de cuatro equipos, los dos mejores clasifican directamente a la tercera ronda. En las zonas de tres, pasan a segunda ronda el primero y los cinco mejores segundos.
El Regional Amateur dará cuatro ascensos al Federal A y también doce boletos al Torneo Argentino del Interior que empezará el año que viene. Ese nuevo certamen pasará a ser el que clasifique al Federal A a partir del 2026.
La programación completa en la región patagónica
SAN MARTN RG RIO GRANDE ESTRELLA AUSTRAL RG RIO GRANDE 30/08/2026 16:00 LAZARTE CARLOS BRAIAN RIO GRANDE NAVARRO VANESA RIO GRANDE MORENO MARCOS RIO GRANDE
CAMIONEROS USHUAIA USHUAIA LASERRE USHUAIA 30/08/2026 15:00 MIRANDA VEGA FEDERICO E USHUAIA MUÑOZ JULIO RAUL USHUAIA MARTINEZ SANTIAGO USHUAIA
ESCORPION RÍO GALLEGOS DEP ESPERANZA RG RÍO GALLEGOS 30/08/2026 15:00 RAMIREZ CARLOS DE JESUS RÍO GALLEGOS MORENO ALFIO RENE RÍO GALLEGOS LUNA MATIA EZEQUIEL RÍO GALLEGOS
SANTA CRUZ RT RIO TURBIO BANCRUZ RÍO GALLEGOS 30/08/2026 15:00 KIONA FABIO VANDERLEY CDTE LUIS PIEDRA BUENA ZURITA CRISTIAN EZEQUIEL CDTE LUIS PIEDRA BUENA TELIAS FRANCO GONZALO CDTE LUIS PIEDRA BUENA
RIO MAYO C OLIVIA CALETA OLIVIA AT SAN JULIAN CDTE LUIS PIEDRA BUENA 30/08/2026 16:00 GRAVES NICOLAS AGUSTIN RÍO GALLEGOS BARCENA SANDRA KARINA RÍO GALLEGOS ECHAVE MAURICIO DANIEL RÍO GALLEGOS
RADA TILLY COMODORO RIVADAVIA JORGE NEWBERY CR COMODORO RIVADAVIA 29/08/2026 16:30 SELG MAXIMILIANO COMODORO RIVADAVIA QUINTANA CARLOS G. COMODORO RIVADAVIA CORBALAN GUSTAVO ERNESTO COMODORO RIVADAVIA
HURACAN CR COMODORO RIVADAVIA CAI COMODORO RIVADAVIA 30/08/2026 15:00 UGARTE MARCELO GABRIEL COMODORO RIVADAVIA JARPA GABRIEL A. COMODORO RIVADAVIA FLORES NEGRETE CARLOS COMODORO RIVADAVIA
JJ MORENO TRELEW EMPLEADO COMERCIO TW TRELEW 30/08/2026 15:00 VAN DICK SANTIAGO TRELEW TELLO ORO ROCIO MARIEL TRELEW HERNANDEZ GONZALO TRELEW
FONTANA EQ ESQUEL ESTUDIANTES BARI SAN CARLOS DE BARILOCHE 30/08/2026 15:30 HERNANDEZ LUCAS ALBERTO NEUQUEN CHANDIA ULISES BENJAMIN NEUQUEN GONNET KEVIN EMMANUEL NEUQUEN
PUERTO MORENO B SAN CARLOS DE BARILOCHE CRUZ DEL SUR SAN CARLOS DE BARILOCHE 01/09/2026 19:00 GONNNET BRAIAN ALEXIS SAN CARLOS DE BARILOCHE HURIÑANCO MILAGROS JAZMIN ESQUEL CARCAMO HÉCTOR EMILIO ESQUEL
JORGE NEWBERY VIE VIEDMA DEP VILLALONGA VIEDMA 30/08/2026 13:00 BERTOYA JUAN VIEDMA LINARES GONZALO VIEDMA ALDERETE BRAIAN VIEDMA
SPORTSMAN LB LUIS BELTRAN CHIMPAY LUIS BELTRAN 29/08/2026 20:30 MOREIRA LUCAS ALEJANDRO LUIS BELTRAN VALDEBENITO OSCAR ALBERTO LUIS BELTRAN CARRIZO MAXIMILIANO LUIS BELTRAN
DARWING LUIS BELTRAN INDEPENDIENTE RC RIO COLORADO 30/08/2026 16:00 SANDOVAL GASTON ADRIEL CIPOLLETTI ROMERA MARTIN JESUS CIPOLLETTI MARTINEZ FLORENCIA CIPOLLETTI
LA AMISTAD CIPOLLETTI ALEM PROGRESISTA CIPOLLETTI 30/08/2026 16:00 ESCOBAR EZEQUIEL OSCAR CIPOLLETTI OSSES LAUTARO CIPOLLETTI LESZINNSKY AISHA CIPOLLETTI
SAN PATRICIO NQ NEUQUEN DEPORTIVO ROCA CIPOLLETTI 30/08/2026 16:00 CUBRIA HECTOR EMILIO LUIS BELTRAN MARECO PEDRO JAVIER LUIS BELTRAN LOPEZ JESUS LUIS BELTRAN
MARONESE NEUQUEN INDEPENDIENTE NQ NEUQUEN 30/08/2026 16:00 MOLINA MARTIN NEUQUEN GARCIA NICOLÁS CARLO NEUQUEN MARDONES FERNANDO NEUQUEN
RIO GRANDE NQ NEUQUEN ALIANZA CULTRA CO NEUQUEN 30/08/2026 16:00 GARRIDO NELSON MARTIN NEUQUEN LILLO ORIANA MURIEL NEUQUEN MONTECINO GABRIEL NEUQUEN
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