Una buena para Boca: Leandro Paredes y Lautaro Di Lollo estarán disponibles para el duelo ante Lanús

Leandro Paredes dejó atrás su lesión en el isquiotibial y será convocado para el duelo ante Lanús.

Boca Juniors comenzó su práctica con una noticia que golpeó a todos en el predio de Ezeiza: Tomás Aranda sufrió una fractura de peroné y no podrá jugar en lo que resta de la temporada.

Sin embargo, horas más tarde, en medio de una exigente seguidilla que dejó al Xeneize con varias ausencias por lesión, Rodolfo Arruabarrena recibió dos buenas noticias: Leandro Paredes y Lautaro Di Lollo se recuperaron de sus respectivas lesiones y serán convocados para el duelo de este viernes ante Lanús en La Bombonera, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

El capitán se había lesionado ante Platense por la quinta jornada del campeonato, cuando debió dejar la cancha en el entretiempo por una molestia en el isquiotibial. Luego de ausentarse ante Recoleta y Racing, el campeón del mundo volverá a estar a disposición del «Vasco», aunque su titularidad se definirá el mismo día del partido.

La misma situación corre para el zaguero central de 21 años, quien, afectado por una pubalgia, se perdió los mismos partidos que Paredes.

Por otro lado, Arruabarrena también deberá definir quién reemplazará a Tomás Aranda, quien hasta entonces era una pieza inamovible en su once titular. Los principales candidatos son Alan Velasco y Sebastián Villa, aunque el entrenador terminará de definirlo en las horas previas al partido.