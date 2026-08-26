Emboscada y engaño con dólares en Neuquén: dos hombres fueron condenados y pagaron $1,6 millones para reparar el daño

Dos hombres fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional tras admitir su responsabilidad en un violento robo cometido en un departamento del centro de Neuquén capital, al que ingresaron bajo la falsa promesa de concretar una transacción con moneda extranjera. Para alcanzar el acuerdo judicial, los imputados debieron reparar económicamente el daño causado mediante el pago de $1.650.000.

El fallo fue dictado por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien homologó la propuesta presentada por la fiscal del caso Valeria Panozzo, sustentada en la conformidad explícita de las víctimas y la falta de antecedentes penales computables de los acusados.

Los condenados fueron identificados como Mauro Agustín Rodríguez y Lucas Damián Boragni.

Falsa compra de divisas y persecución a pie

El hecho juzgado ocurrió el 18 de junio de 2026 en un inmueble situado en la calle Salta 246. Según la reconstrucción de la fiscalía, los imputados pactaron con una de las víctimas una supuesta operación de compra y venta de dólares.

Al arribar al departamento la damnificada junto a su hermana, Rodríguez, Boragni y una mujer —que logró darse a la fuga y continúa no identificada— las redujeron violentamente. Ambas mujeres fueron atadas de pies y manos con cinta de embalar, momento en que los asaltantes les sustrajeron U$D 1.100, $180.000 en efectivo y dos teléfonos celulares.

Una vez que los agresores se retiraron del lugar, las víctimas consiguieron desatarse y solicitaron auxilio a gritos desde el balcón de la propiedad. La alerta fue escuchada por un amigo de una de las jóvenes, quien emprendió una persecución a pie a lo largo de ocho cuadras, logrando reducir a Rodríguez y a Boragni con el posterior arribo de la policía.

Prueba contundente y reparación económica

La investigación encarada por el Ministerio Público Fiscal sumó elementos clave que permitieron el rápido esclarecimiento de la causa. Entre las evidencias destacan los registros de las cámaras de seguridad del edificio, el análisis comparativo de imágenes, los testimonios de las damnificadas, la declaración del vecino que persiguió a los asaltantes y las actas de procedimiento policial donde se dejó constancia de la recuperación de parte del botín.

Durante la audiencia, la defensa precisó que la suma de $1.650.000 destinada a la reparación del daño fue reunida gracias a la asistencia económica de las familias de ambos imputados. La fiscal Panozzo consideró este desembolso, sumado al reconocimiento del hecho y la ausencia de condenas anteriores, como atenuantes válidos para morigerar la sanción.

Reglas de conducta y situación procesal

Como condición para mantener la libertad condicional durante los tres años de la pena, Rodríguez y Boragni deberán cumplir una serie de pautas impuestas por el magistrado. Entre ellas el mantener actualizado su domicilio real, presentarse cada cuatro meses ante la autoridad del organismo de control, no cometer nuevos delitos y abstenerse por completo del consumo de estupefacientes y moderar el consumo de bebidas alcohólicas.

Tras la homologación, el juez Yancarelli ordenó la liberación inmediata de Rodríguez una vez verificado su domicilio en la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires. En tanto, Boragni no recuperó la libertad, ya que quedó a disposición del Poder Judicial de Morón, jurisdicción donde pesa en su contra una orden de detención previa por otra causa.