Tensión en Diputados: el fuerte cruce entre Menem y Martínez por la reforma del Banco Central

La Cámara de Diputados vivió este miércoles un tenso cruce entre su presidente, Martín Menem, y el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, durante el tratamiento en particular del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El feroz cruce en Diputados por la votación de la reforma del Banco Central

La iniciativa había sido aprobada en general por 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones. Luego, a pedido del oficialista Santiago Pauli, Menem dispuso que la votación en particular se realizara por títulos y no artículo por artículo.

La decisión, según detalló Clarín, generó cuestionamientos opositores. Martínez acusó a Menem de haber mirado únicamente hacia el sector oficialista al contabilizar las manos levantadas y advirtió que votar por títulos podía “esconder dentro de un mismo título artículos que son clave”.

“Usted tiene que mirar el 100% del recinto”, reclamó. Menem respondió que la moción había sido votada y le pidió que no entorpeciera el funcionamiento de la Cámara. El intercambio subió de tono cuando el presidente de Diputados le pidió que “estudie el reglamento”. “Bajá el dedito, maleducado”, replicó Martínez.

El legislador opositor pidió separar los capítulos 3 y 13, mientras que Menem intentó encauzar la discusión. Finalmente, se resolvió votar por títulos y, posteriormente, tratar por separado algunos artículos.

Tras más de 15 minutos de discusión, Cristian Ritondo propuso una votación nominal. La moción fue aprobada y, luego de rechazarse modificaciones planteadas por la oposición, los capítulos 1 y 2 quedaron aprobados por mayoría.