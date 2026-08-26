Deportivo Roca presentó su nueva camiseta y sus refuerzos de cara al Regional Amateur, con el acompañamiento de Diario Río Negro

Jugadores del Deportivo Roca, dirigentes y el entrenador Martín Medina posaron con la nueva camiseta del Naranja en el auditorio de Diario Río Negro, acompañados por el ministro de Juventud, Deporte y Cultura de la provincia, Nahuel Astutti. (Foto: Juan Thomes)

Deportivo Roca presentó oficialmente su nueva camiseta para el Regional Amateur, que cuenta con el patrocinio de Diario Río Negro, y a los seis refuerzos que se sumaron al plantel que conduce Martín Medina. El Naranja volverá a disputar el certamen con el objetivo de dar un paso más y pelear por el ascenso al Federal A.

La presentación se realizó en el auditorio de Diario Río Negro y contó con la presencia de dirigentes, integrantes del cuerpo técnico, jugadores y autoridades provinciales. El club llega a la competencia con la ilusión renovada después de haber realizado una gran campaña en la edición anterior, en la que llegó hasta las semifinales de la Región Patagónica.

La nueva camiseta del Deportivo Roca, que cuenta con el acompañamiento de Diario Río Negro. (Foto: Juan Thomes)

El presidente Jorge Escaris destacó la expectativa que genera volver a disputar un torneo que considera de enorme importancia por su alcance nacional. «Estamos tratando de volver a la categoría donde pertenecemos nosotros, que es el Federal A. Otra vez intentando eso. Hay mucha expectativa y estamos contentos, sabiendo que vienen días muy duros de mucho trabajo», señaló.

El dirigente también destacó la importancia de contar con un plantel amplio ante la cantidad de competencias que tendrá el Naranja. «El calendario va a ser muy apretado y es una gran oportunidad para que los chicos del club jueguen en la Liga. El hecho de participar en estos torneos conlleva tener un plantel largo», explicó Escaris.

La ilusión de dar un paso más

Para el entrenador Martín Medina, la principal diferencia respecto del equipo que disputó el Regional anterior, en el que el Naranja llegó hasta las semifinales de la Región Patagónica y cayó ante La Amistad, está en el tiempo de trabajo y la experiencia acumulada. «El equipo tiene ahora más tiempo de trabajo y más solidez, tiene más experiencia. Sumado a eso de hacerse competitivo en la Liga, también hizo que el equipo creciera en lo futbolístico y en lo humano», explicó.

Martín Medina, entrenador del Deportivo Roca. (Foto: Juan Thomes)

El director técnico destacó además la unión del grupo y la competencia interna que existe por un lugar en el equipo. «Es un grupo muy fuerte, muy unido. El equipo juega bien, propone siempre, trata de ser protagonista y los jugadores se sienten identificados con eso», sostuvo. Y fue claro respecto de las expectativas: «Yo no soy de vender ascenso, pero sí estamos trabajando para eso».

En la misma línea, el vicepresidente Fabián Zgaib valoró el esfuerzo realizado por la institución para sostener la base del plantel. «Queríamos llevar al club de nuevo al lugar donde nunca tuvo que dejar de estar y, con muchos sacrificios, pudimos sostener el plantel», afirmó.

Fabían Zgaib, vicepresidente del Deportivo Roca. A sus costados, el presidente Escaris y el entrenador Medina. (Foto: Juan Thomes)

Zgaib también destacó que el objetivo fue no desarmar un equipo que había realizado una muy buena campaña y aseguró que la intención es que el Naranja pueda llegar todavía más lejos. «La ciudad fue atrás del equipo, de los jugadores y de la institución, y esta vez va a pasar exactamente lo mismo. Esperemos llegar un poquito más lejos», expresó.

Por su parte, el ministro de Juventud, Deporte y Cultura de Río Negro, Nahuel Astutti, resaltó el significado que tiene para la ciudad la participación del Deportivo Roca y puso en valor el crecimiento del fútbol regional. «Es un orgullo que Deportivo Roca tenga esta posibilidad de competir y que haya logrado la clasificación por mérito propio. Da cuenta del trabajo que viene realizando la institución», manifestó.

Astutti también destacó que Río Negro contará con 12 equipos en el Regional Amateur, una cifra que consideró motivo de orgullo para la provincia.

Deportivo Roca integrará la Zona 11 de la Región Patagónica y debutará este domingo 30 de agosto como visitante ante San Patricio del Chañar. Luego tendrá tres partidos consecutivos en el Luis Maiolino: recibirá a La Amistad el 6 de septiembre, a Unión el 13 y a San Patricio el 20; posteriormente visitará a La Amistad el 27 y cerrará la fase de grupos el 4 de octubre ante Unión en Allen. Antes, este jueves desde las 21, el Naranja recibirá a Petroleros Pampeanos en el Maiolino, nuevamente con presencia de público.

Las caras nuevas del Deportivo Roca para el Regional Amateur

El Naranja sumó seis refuerzos para afrontar el Regional Amateur y darle mayor profundidad a un plantel que mantuvo buena parte de la base que realizó una gran campaña en la última edición y un destacado Torneo Apertura en la Liga Confluencia este año, donde finalizó en el segundo puesto.

Uno de los que llegó para esta nueva etapa es Eleazar Maciel, defensor de 24 años y oriundo de Buenos Aires, con pasado en Centro Español, Liniers e Ituzaingó. «Es una linda oportunidad poder vestir esta camiseta», expresó el futbolista, que además destacó la rápida adaptación al grupo: «Me recibieron muy bien, me sentí muy cómodo desde el primer día».

Antonio Santa Cruz, volante de 25 años proveniente de La Amistad, ya lleva dos meses entrenándose con el plantel. «Hablé con Martín (Medina) hace un tiempo. Veníamos hablando desde principio de año, me copó la idea y acepté venir», contó. El mediocampista ya enfrentó varias veces al Naranja y ahora tendrá la posibilidad de defender sus colores: «Me toca estar desde este lado, así que a dar lo mejor».

Eleazar Maciel, Antonio Santa Cruz, Luis Felipe Miranda, Nicolás Vázquez y Lucas López, refuerzos del Naranja. (Foto: Juan Thomes)

El colombiano Luis Felipe Miranda, que convirtió varios goles importantes en el último Regional, tendrá su segundo ciclo en el club. «Estoy agradecido de volver, porque la primera fase fue muy linda para mí. La experiencia, el club, los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores siempre me hicieron sentir como en casa», destacó. Y agregó: «Siempre les dije cuando me fui que si me llamaban volvía, porque me siento parte de la familia».

En el arco, el Naranja incorporó a Nicolás Vázquez, arquero mendocino que llegó luego de una conversación con Guillermo Vallejos y peleará el puesto con Bruno Corsi, el habitual titular. «Me vine para acá, lejos de casa. Estoy muy contento de estar en un club grande como el Deportivo Roca», señaló el cuyano, que hizo inferiores en Godoy Cruz, tuvo un breve paso por Deportivo Maipú y su último club fue Pilares de San Rafael.

También se sumó Lucas López, volante que ya debutó en la Liga Confluencia y que cuenta con experiencia en el fútbol profesional. Hizo inferiores en Nueva Chicago, donde llegó a debutar, y luego pasó tres años por Barracas Central. «Me comentaron un poco la idea del club. Yo lo conocía, pero no había vivido esto acá en la zona, lo que genera y la exigencia que tiene», explicó. Y agregó: «Me dijeron que la idea era volver a donde merece estar Roca».

El sexto refuerzo es Carín Najul, quien no pudo asistir a la presentación pero ya fue oficializado por la institución. Se trata de un jugador conocido en la región, que tuvo un paso de varios años por Deportivo Roca y también vistió las camisetas de Cipolletti y Argentinos del Norte.

Con estas seis incorporaciones, Martín Medina tendrá nuevas alternativas para afrontar un Regional Amateur exigente, con la ilusión de repetir la buena campaña anterior y dar un paso más en busca del regreso al Federal A.